W styczniu połóż to na nagrzanym grzejniku. W mig całej rodzinie zrobi się lepiej, a w powietrzu będzie unosić się zapach spokoju i relaksu. Uspokajający zapach do domu

Aromaterapia to naturalny sposób na relaks i poprawę nastroju, a liście laurowe mogą być Twoim sprzymierzeńcem.

Rozłóż bawełniane woreczki z liśćmi laurowymi na grzejnikach, by ciepło aktywowało ich olejki eteryczne, takie jak eugenol czy cineol.

Odkryj, jak ten prosty trik pomoże zredukować stres, poprawić jakość snu i złagodzić dolegliwości oddechowe.

Chcesz poznać więcej domowych sposobów na naturalną aromaterapię?

Rozłóż to na grzejniku i ciesz się relaksującym zapachem unoszącym się po całym pomieszczeniu

Aromaterapia to świetny sposób, by wprowadzić do swojego życia nieco spokoju. Zapachy mają moc i potrafią wpływać na nasz nastój. Odpowiednio dobrany zapach sprawi, że poczujesz się lepiej. Napięcia oraz stres zostaną zredukowane, a Tobie będzie się lepiej odpoczywać. Specjaliści wskazują, że w domu najlepiej sprawdzają się naturalne zapachy w postaci delikatnych dyfuzorów. Pamiętaj, że zapach do aromaterapii powinien być ledwo wyczuwalny. Ma on jedynie eterycznie łechtać Twoje zmysły. Zbyt silnie zapachy mogą działać drażniąco oraz nasilać ciśnieniowe bóle głowy oraz migreny.

Świetnym sposobem na domową aromaterapię są liście laurowe. To naturalny sposób na poprawienie nastroju wszystkim domownikom. Liście laurowe wydzielają olejki eteryczne takie jak eugenol, cineol i pinen, które pozytywnie wpływają na samopoczucie. Lekko ziołowy zapach liści laurowych świetnie redukuje napięcia oraz zmniejsza poziom stresu. Dodatkowo pomaga w zasypianiu oraz łagodzi niektóre dolegliwości bólowe. Liście laurowe wykorzystywane w aromaterapii świetnie wpływają na górne drogi oddechowe. Pomagają odtykać zatkany nos, co jest szczególnie pomocne w okresie chorobowym. Aby wykorzystać aromatyczną moc liści laurowych nie musisz praktycznie nic robić. Wystarczy, że w sezonie grzewczym przygotujesz kilka bawełnianych woreczków i wrzucisz do nich liście laurowe. Możesz wykorzystać zarówno świeże liście wawrzynu, jak i te suszone. Tak przygotowane woreczki wystarczy rozłożyć na nagrzanych grzejnikach. Ciepło kaloryferów będzie aktywowało zapach i roznosiło go po całym domu. W ten sposób w pokoju zacznie pachnieć ziołowo, ale zapach nie będzie drażniący.

Latem, gdy nie możesz wykorzystać grzejników, jako aktywatorów zapachu świetnie sprawdzi się palenie liści laurowych w formie kadzideł.