Wrzuć 4 liście laurowe do wrzątku, a odmienisz swoje życie. Tak robią nawet lekarze. Ten trik sprawdzi się jesienią i zimą

Liście laurowe to nie tylko przyprawa kulinarna – ich właściwości wykraczają daleko poza kuchnię.

Od aromaterapii, przez pielęgnację stóp, aż po napary – liście laurowe mają wiele zastosowań.

Poznaj niezwykłe sposoby wykorzystania liści laurowych w domu, by poprawić samopoczucie i zdrowie!

Odkryj, jak palenie liści laurowych, moczenie stóp czy wkładanie ich pod poduszkę może wpłynąć na Twoje życie

Liście laurowe to nic innego jak suszone liście wawrzynu szlachetnego. W Polsce cenione z uwagi na walory kulinarne. Dodawane do zup oraz sosów sprawiają, że potrawa zyskuje głębię smaku oraz wyjątkowy, unikalny aromat. W rejonach Morze Śródziemnego wawrzyn rośnie praktycznie wszędzie, w Polsce najczęściej hodowany jest jako roślina doniczkowa. Mało osób wie, że liście laurowe mogą być wykorzystywane nie tylko w kuchni. Ich właściwości znane są od tysięcy lat i wykraczają poza kulinarny dodatek do rosołu. Liście laurowe stosowane są w medycynie naturalnej, ziołolecznictwie oraz kosmetologii. Również ty w domu możesz wykorzystać moc liści laurowych. Wrzuć je do wrzątku, spal lub przyłóż do stóp - poznaj wyjątkowe właściwości liści laurowych.

Liście laurowe jako domowe kadzidła

Choć brzmi to nieco absurdalnie, liście laurowe można palić. Nie ma to jednak nic wspólnego z magicznymi obrzędami, a jest jedynie formą domowej aromaterapii. Palone liście laurowe wydzielają olejki eteryczne w postaci eukaliptolu i linalolu. Mają one lekko ziołowy zapach, który pozytywnie pływa na górne drogi oddechowe. Dodatkowo redukują one stany zapalne i zmniejszają poziom stresu. Regularne palenie liści laurowych dobrze wpływa na atmosferę w domu oraz Twoje samopoczucie.

Jak palić liście laurowe? Używaj ich jako kadzideł, którymi okadzasz przestrzeń. Pamiętaj, że suszone liście laurowe będą się szybko palić dlatego też zadbaj o bezpieczeństwo. Najlepiej połóż je na szklanym talerzyku lub w specjalnym kominku do palenia wosków zapachowych.

Liście laurowe na opuchnięte i bolące stopy

Zagotuj 1 litr wody i odczekaj aż nieco przestygnie. Woda powinna być ciepła, ale nie gorąca. Wrzuć do niej 20 liści laurowych i dokładnie wymieszaj. Gdy wywar zacznie pachnieć nieco ziołowa włóż do niego stopy i mocz, aż woda całkowicie ostygnie. Liście laurowe zadziałają przeciwbólowo oraz zmiękczą skórę. Pomogą w redukcji stanów zapalnych i sprawdzą się w leczeniu pękających pięt. Dodatkowo liście laurowe świetnie działają na uczucie ciężkich nóg.

Liście laurowe wykorzystywane w medycynie ludowej znane były ze swoich właściwości antyseptycznych i przeciwbólowych. Doktor Monika Czerska, neurobiolog oraz lekarz medycyny holistycznej poleca przyklejenie liści laurowych do zwykłej podpaski, następnie do stopy. Sposób ten pomaga na przeciążone i obolałe stopy. - W medycynie ludowej liść laurowy przykładano na skórę przy bólu stawów, obrzękach, a także dla oczyszczenia organizmu – przez stopy (punkty refleksologiczne). Wspiera również drenaż limfatyczny i może zmniejszać uczucie „ciężkich nóg”. - wskazała doktor Monika Czerska.

Liście laurowe jako napar do picia - właściwości

Napar z liści laurowych to naturalny środek, który od wieków wykorzystywany jest w medycynie ludowej. Aby go przygotować, wystarczy kilka suszonych liści laurowych – najczęściej trzy do pięciu – zalać szklanką wrzątku i pozostawić pod przykryciem na około 15 minut. Po przecedzeniu napar można pić ciepły, najlepiej raz dziennie przez kilka dni. Uważa się, że liście laurowe wspomagają trawienie, oczyszczają organizm z toksyn i łagodzą stany zapalne. Dzięki zawartości olejków eterycznych napar działa także uspokajająco, wspiera pracę wątroby i może łagodzić bóle stawów. Niektórzy stosują go również jako naturalny sposób na obniżenie poziomu cukru we krwi czy poprawę odporności, choć warto pamiętać, że nie zastąpi on leczenia zaleconego przez lekarza.

Włóż liście laurowe pod poduszkę

W dawnych wierzeniach liście laurowe miały moc ochronną i oczyszczającą. Wkładano je pod poduszkę, wierząc, że odpędzają złe sny, przynoszą spokojny sen i chronią przed negatywną energią. W kulturze śródziemnomorskiej liść laurowy symbolizował mądrość, zwycięstwo i boską opiekę, dlatego używano go także w rytuałach mających przynieść szczęście czy pomyślność. Według przesądów jego zapach miał odstraszać złe duchy i chronić przed nieszczęściem. Dziś wiele osób nadal sięga po ten prosty zwyczaj, traktując go jako ciekawy sposób na poprawę jakości snu lub swoisty amulet, który ma wprowadzać do domu harmonię i spokój.