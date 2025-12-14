Dramat na drodze. Groźny wypadek sparaliżował ruch. Czworo poszkodowanych!

Wypadek na DK65 w Boguszach: Koszmarne zderzenie trzech aut, cztery osoby ranne

Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący od strony Grajewa kierowca audi zjechał z niewiadomych przyczyn na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo ze skodą, w którą następnie uderzył jadący za nią ford. Jeden z pojazdów przewrócił się na bok.

- Cztery poszkodowane osoby zostały zabrane do szpitali, były przytomne. Kierujący byli trzeźwi – poinformowała PAP asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z policji w Ełku.

Na miejscu wypadku pracowały dwa patrole policji, pięć zespołów ratownictwa medycznego oraz zastępy straży pożarnej z Ełku, Grajewa i Prostek.

DK65 między Grajewem a Prostkami była zablokowana trasa, potem wprowadzono ruch wahadłowy. Olsztyńska GDDKiA podała, że utrudnienia zakończyły się po ponad pięciu godzinach.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

