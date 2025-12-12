Dramat na drodze. Pijana 32-latka śmiertelnie potrąciła motorowerzystę!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-12 8:44

Tragedia w woj. warmińsko-mazurskim. Nie żyje kierowca motoroweru. 40-letni mieszkaniec gminy Lubowidz został potrącony przez kierującą osobowym renault. Kobieta była pijana. Została zatrzymana przez policję do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy.

Tragedia na drodze pod Działdowem. 40-latek nie żyje

Do tragedii doszło w czwartek (11 grudnia) rano na trasie Lidzbark – Nowy Zieluń. Jak informuje podkom. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, 32-letnia kobieta za kierownicą renault, uderzyła w kierującego motorowerem 40-letniego mężczyznę. Mieszkaniec gminy Lubowidz zmarł. Okazało się, że kobieta była pijana. 32-letnia mieszkanka gminy Lidzbark została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

DZIAŁDOWO
POLICJA
WYPADEK