Dramat na drodze! Pieszy i dwa samochody. Tragiczny finał

Olsztyn. Tragiczny wypadek na al. Warszawskiej. Co doprowadziło do śmierci pieszego?

W nocy z soboty na niedzielę (6/7 grudnia) na al. Warszawskiej w Olsztynie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Jak informuje kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, 48-letni mężczyzna wtargnął na jezdnię wprost przed nadjeżdżającego mercedesa, odbił się od pojazdu i wpadł pod koła bmw. Niestety, 48-latek zmarł. Kierowcy obydwu pojazdów byli trzeźwi. Wszystkie czynności na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

W miniony weekend policjanci na Warmii i Mazurach pracowali na miejscu czterech wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Byli wzywani do 121 kolizji drogowych, a w trakcie kontroli zatrzymali 17 nietrzeźwych kierujących.

Policja apeluje o ostrożność

Tragedia w Olsztynie po raz kolejny uwypukla problem bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza w odniesieniu do pieszych. Wielokrotnie policja i eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego zwracają uwagę na konieczność wzmożonej ostrożności, szczególnie po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności. Piesi powinni korzystać z wyznaczonych przejść, a w przypadku ich braku, upewnić się, że wejście na jezdnię jest bezpieczne i nie stworzy zagrożenia dla siebie ani dla innych uczestników ruchu.

Kierowcy z kolei są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności, dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz bacznego obserwowania otoczenia. Wypadki takie jak ten na al. Warszawskiej w Olsztynie są bolesnym przypomnieniem o tym, że ułamek sekundy nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

