Sanepid szuka pasażerów lotu do Warszawy. Mogli zarazić się groźnym wirusem

Sanepid pilnie poszukuje pasażerów lotu Ryanair FR6144 z Palmy do Warszawy, który odbył się 23 października 2025 roku.

Jeden z podróżnych zaraził się wirusem zapalenia wątroby typu A (WZW A), a długi okres inkubacji choroby stanowi poważne zagrożenie.

Jeśli leciałeś tym samolotem, skontaktuj się z najbliższą stacją sanepidu – dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby chronić siebie i innych.

Sanepid szuka pasażerów lotu do Warszawy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku, działając na podstawie pisma otrzymanego z Olsztyna o zachorowaniu na WZW A, wszczęła pilne poszukiwania pasażerów feralnego lotu - informuje Wyborcza. Chodzi o rejs linii Ryanair FR6144 z Palma de Majorki do Warszawy, który odbył się 23 października 2025 roku. Jak informuje PSSE w Kłodzku, linie lotnicze nie dysponują adresami wszystkich osób podróżujących tym samolotem, dlatego apel o kontakt rozsyłany jest na teren całej Polski.

Jest to standardowa procedura w przypadku wykrycia chorób zakaźnych, mająca na celu przerwanie łańcucha transmisji wirusa. Sanepid w Kłodzku zwraca się do mieszkańców powiatu kłodzkiego, którzy byli na pokładzie samolotu, prosząc ich o kontakt telefoniczny pod numerem 74 867-35-26, wew. 28. Pozostali pasażerowie proszeni są o zgłaszanie się do stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Wirus zapalenia wątroby typu A (WZW A). Co musisz wiedzieć o żółtaczce pokarmowej?

WZW A, znane również jako żółtaczka pokarmowa lub „choroba brudnych rąk”, to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Wirus ten przenosi się głównie drogą pokarmową, co oznacza, że do zakażenia może dojść poprzez spożycie skażonej żywności lub wody, a także przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą, na przykład przez nieumyte ręce po skorzystaniu z toalety.

Okres inkubacji WZW A jest wyjątkowo długi i wynosi średnio od 15 do 50 dni. Oznacza to, że osoba zakażona może nie wykazywać żadnych objawów przez wiele tygodni, jednocześnie wydalając wirusa z kałem nawet na 2-3 tygodnie przed pojawieniem się pierwszych symptomów. To sprawia, że nieświadomie może zarażać inne osoby w swoim otoczeniu.

Objawy żółtaczki pokarmowej często początkowo przypominają grypę, co utrudnia szybką diagnozę. Mogą pojawić się takie symptomy jak zmęczenie, gorączka, bóle mięśniowe, a następnie objawy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, brak apetytu, bóle brzucha, wzdęcia, zgaga oraz uczucie wczesnej sytości. W bardziej zaawansowanej fazie charakterystyczne jest zażółcenie skóry, białkówek oczu i błon śluzowych, a także ciemny mocz i blade stolce. U dorosłych przebieg WZW A jest zazwyczaj cięższy niż u dzieci, a w niektórych przypadkach może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby wymagającej hospitalizacji.

Fala zachorowań na WZW A w Polsce i Europie

Niepokojący apel Sanepidu z Kłodzka wpisuje się w szerszy, europejski trend. W ostatnich miesiącach obserwuje się znaczący wzrost liczby zachorowań na WZW A zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich. Do końca października 2025 roku w Polsce zgłoszono 731 przypadków WZW A, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Podobna sytuacja ma miejsce w Czechach.

Wzrost liczby zakażeń wiąże się m.in. z niską odpornością populacji oraz intensywnymi powiązaniami epidemiologicznymi między krajami, szczególnie w kontekście podróży.

Profilaktyka WZW A: Jak się chronić przed groźnym wirusem?

W obliczu rosnącego zagrożenia wirusem zapalenia wątroby typu A kluczowe znaczenie ma profilaktyka. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed WZW A są szczepienia ochronne, które zapewniają długotrwałą odporność, nawet do 20 lat. Szczepionka jest zalecana osobom podróżującym do krajów o wysokiej endemiczności WZW A, pracownikom sektora spożywczego oraz dzieciom i młodzieży, które nie chorowały na żółtaczkę pokarmową.

Poza szczepieniami, niezwykle ważna jest codzienna higiena. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), należy przestrzegać „5 kroków do bezpiecznej żywności”.

Utrzymuj czystość. Regularne mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety, jest podstawą.

Oddzielaj żywność surową od ugotowanej. Zapobiega to krzyżowemu zanieczyszczeniu.

Gotuj dokładnie. Wysoka temperatura zabija wirusy i bakterie.

Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze. Zapobiega to namnażaniu się drobnoustrojów.

Używaj bezpiecznej wody i żywności. Unikaj spożywania niepewnego pochodzenia produktów, zwłaszcza w podróży.

W przypadku kontaktu z osobą chorą na WZW A, zaleca się profilaktykę poekspozycyjną w postaci szczepienia, które powinno być wykonane nie później niż 2 tygodnie od kontaktu.

Źródło: Wyborcza, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku