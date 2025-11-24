Nowe połączenie lotnicze z Warszawy. Pokochają je miłośnicy zimowych wypraw

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-24 12:24

Polskie Linie Lotnicze LOT rozszerzają swoją ofertę o nowe, atrakcyjne połączenie. Od 24 listopada 2025 roku pasażerowie mogą korzystać z bezpośrednich lotów z Warszawy do Stavanger, malowniczego miasta w Norwegii. To idealna okazja, by odkryć uroki Skandynawii, jej surowe piękno i bogatą kulturę.

Super Express Google News
  • LOT uruchomił bezpośrednie połączenie z Warszawy do Stavanger, otwierając drogę do kolejnego zakątka Norwegii.
  • Rejsy będą odbywać się cztery razy w tygodniu, umożliwiając podróżowanie przez cały rok do malowniczego regionu fiordów.
  • Odkryj uroki Stavanger, od zapierających dech w piersiach krajobrazów po bogatą scenę kulturalną

PLL LOT stawia na Skandynawię

Stavanger to kolejne, po Reykjaviku i Rovaniemi, połączenie LOT-u w regionie Północnej Europy. Jak podkreśla Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT: „Szacuje się, że obecnie w Norwegii mieszka około 110 tys. Polaków, co czyni ich jedną z największych grup etnicznych w tym kraju. Ufam, że nasze bezpośrednie połączenie do Stavanger ułatwi podróże między Polską a Norwegią, uzupełniając ofertę dotychczasowych połączeń do Oslo”.

Nowe połączenie to nie tylko ukłon w stronę Polonii, ale również szansa na odkrycie turystycznych walorów regionu. Stavanger i Rogaland to obszar, który przyciąga coraz więcej podróżnych swoim unikalnym charakterem i pięknem.

Lotnisko Chopina się zatka! Moment krytyczny w 2029

Polecany artykuł:

Nowe połączenie lotnicze z Warszawy! Idealne na city break. Ten kierunek pokoch…

Loty z Warszawy do Stavanger - szczegóły

Rejsy PLL LOT do Stavanger o numerze LO489 odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Loty powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25. Czas lotu na tej trasie wynosi około 2 godzin.

Co czeka na nas w Stavanger? Atrakcje i kultura regionu Rogaland

Region Rogaland to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Sieć szlaków trekkingowych o różnym stopniu trudności pozwala na odkrywanie monumentalnych krajobrazów fiordów i skalistych klifów. Spacerując po okolicy, można natknąć się na malownicze rybackie wioski, gdzie kolorowe domki odbijają się w lustrzanej tafli zatok.

Stavanger to również miasto kultury. Festiwal Nuart, jedno z najważniejszych wydarzeń street art na świecie, nadaje centrum miasta unikalny charakter. Liczne galerie i muzea sztuki prezentują prace współczesnych artystów skandynawskich. Miasto regularnie organizuje koncerty jazzowe, muzyki alternatywnej oraz wystawy czasowe. Lokalne jarmarki i wydarzenia tematyczne pozwalają poznać tradycje i współczesne inicjatywy artystyczne regionu.

Polecany artykuł:

Pendolino uruchamia nowe połączenie. Podróż z nad morza w góry zajmie tylko 7 g…
Nowe połączenie lotnicze z Warszawy. Pokochają je miłośnicy zimowych wypraw
12 zdjęć
Sonda
Byłeś/aś kiedyś w Norwegii?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NORWEGIA
LOTY
FERIE
WARSZAWA
ŚWIĘTA
PODRÓŻE