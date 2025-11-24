Nowe połączenie lotnicze z Warszawy. Pokochają je miłośnicy zimowych wypraw

LOT uruchomił bezpośrednie połączenie z Warszawy do Stavanger, otwierając drogę do kolejnego zakątka Norwegii.

Rejsy będą odbywać się cztery razy w tygodniu, umożliwiając podróżowanie przez cały rok do malowniczego regionu fiordów.

Odkryj uroki Stavanger, od zapierających dech w piersiach krajobrazów po bogatą scenę kulturalną

PLL LOT stawia na Skandynawię

Stavanger to kolejne, po Reykjaviku i Rovaniemi, połączenie LOT-u w regionie Północnej Europy. Jak podkreśla Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT: „Szacuje się, że obecnie w Norwegii mieszka około 110 tys. Polaków, co czyni ich jedną z największych grup etnicznych w tym kraju. Ufam, że nasze bezpośrednie połączenie do Stavanger ułatwi podróże między Polską a Norwegią, uzupełniając ofertę dotychczasowych połączeń do Oslo”.

Nowe połączenie to nie tylko ukłon w stronę Polonii, ale również szansa na odkrycie turystycznych walorów regionu. Stavanger i Rogaland to obszar, który przyciąga coraz więcej podróżnych swoim unikalnym charakterem i pięknem.

Loty z Warszawy do Stavanger - szczegóły

Rejsy PLL LOT do Stavanger o numerze LO489 odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Loty powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25. Czas lotu na tej trasie wynosi około 2 godzin.

Co czeka na nas w Stavanger? Atrakcje i kultura regionu Rogaland

Region Rogaland to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Sieć szlaków trekkingowych o różnym stopniu trudności pozwala na odkrywanie monumentalnych krajobrazów fiordów i skalistych klifów. Spacerując po okolicy, można natknąć się na malownicze rybackie wioski, gdzie kolorowe domki odbijają się w lustrzanej tafli zatok.

Stavanger to również miasto kultury. Festiwal Nuart, jedno z najważniejszych wydarzeń street art na świecie, nadaje centrum miasta unikalny charakter. Liczne galerie i muzea sztuki prezentują prace współczesnych artystów skandynawskich. Miasto regularnie organizuje koncerty jazzowe, muzyki alternatywnej oraz wystawy czasowe. Lokalne jarmarki i wydarzenia tematyczne pozwalają poznać tradycje i współczesne inicjatywy artystyczne regionu.