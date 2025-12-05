Tak płytki w łazience myła moja babcia. 2 składniki i ściereczka. Na święta były lśniące jak diamenty w szkatułce ciotki z USA. Mycie płytek bez smug

Przedświąteczne porządki to idealny moment na skuteczne mycie płytek łazienkowych, które często borykają się z zaciekami i osadami.

Babciny sposób na lśniące kafelki to prosty roztwór octu z wodą, który nie tylko czyści, ale też dezynfekuje i usuwa pleśń.

Poznaj inne domowe triki, takie jak kapsułka do zmywarki czy soda oczyszczona, by Twoje płytki lśniły czystością!

Tak płytki w łazience myła moja babcia. 2 składniki i ściereczka

Przedświąteczne porządki czas start. Najbliższe dni w wielu polskich domach upłyną pod znakiem sprzątania, zmywania, czyszczenia, prania. Jednym z miejsc, które porządkujemy ze szczególną dbałością jest łazienka. Oprócz mycia wanny, kabiny prysznicowej i toalety, wiele osób czeka mycie płytek. To tam kafelki są narażone na powstawanie zacieków, osadu kamiennego, a także nalotu z mydła. Dlatego warto sobie to zadanie ułatwić i wypróbować ten domowy sposób na mycie płytek łazienkowych. Moja babcia zawsze stosowała taki płyn do kafelków i dzięki niemu na święta one dosłownie lśniły niczym diamenty. Wystarczy, że przygotujesz te dwa składniki i bawełnianą ściereczkę.

Sposób na mycie płytek łazienkowych. Domowy płyn nabłyszczający

Moja babcia zawsze uważała, że w myciu płytek łazienkowych bez smug niezawodny jest ocet. Wystarczy rozcieńczyć go z wodą i dokładnie umyć płytki. Do 1 litra ciepłej wody wlej szklankę octu i dokładnie wymieszaj. Tym roztworem umyj płytki i wytrzyj je do sucha. Ocet nie tylko świetnie radzi sobie z zaciekami z mydła czy wody, ale też usunie pleśń i co najważniejsze - zdezynfekuje powierzchnie. W efekcie płytki pięknie lśnią.

Domowe sposoby na mycie płytek

Oczywiście mycie płytek octem jest jednym z wielu domowych sposobów. Równie dobrym rozwiązaniem jest na przykład zastosowanie kapsułki do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i osusz. Również soda oczyszczona jest doskonałym preparatem na mycie płytek z osadu mydlanego. Wystarczy, że do 1 litra ciepłej wody wsypiesz 1 łyżkę sody oczyszczonej, wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie dokładnie spryskuj powierzchnię i przecieraj bawełnianą ściereczką. Gotowe.