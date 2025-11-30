Wlej 1 szklankę tego do doniczki z grudnikiem. Zakwitnie na Boże Narodzenie. Zanim się obejrzysz grudnik obsypie dziesiątkami kwiatów

Grudnik, zwany kaktusem bożonarodzeniowym, to jedna z niewielu roślin kwitnących zimą, a odpowiednia pielęgnacja zapewni mu piękne kwiaty na święta.

Kluczem do obfitego kwitnienia jest domowa odżywka z pokrzywy, którą należy stosować, gdy pojawią się pierwsze pąki.

Dowiedz się, jak przygotować tę cudowną odżywkę i jakie inne proste zabiegi pielęgnacyjne sprawią, że Twój grudnik zakwitnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem!

Wystarczy 1 szklanka tej odżywki, a grudnik pokryje się kolorowymi kwiatami. Zdążysz przed Bożym Narodzeniem

Niewiele jest kwiatów doniczkowych, które zakwitają w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Grudnik inaczej nazywany także kaktusem bożonarodzeniowym to jedna z takich roślin. Późną jesienią oraz zimą obsypuje niewielkimi, kolorowymi kwiatami i zdobi nasze domy na święta. Mało osób wie, że grudnik może zakwitać nawet dwa razy do roku. Przy odpowiedniej pielęgnacji może ona zakwitnąć także wiosną. Najbardziej pożądane jest jednak grudniowe kwitnienie. Aby grudnik obsypał zimą kwiatami należy do odpowiednio pielęgnować. Podstawą zimowego kwitnienia jest przygotowanie grudnika do sezonu. Na przełomie października oraz listopada ogranicza się jego podlewanie oraz rezygnuje się z nawożenia. Do stosowania odżywek należy wrócić, gdy grudnik wypuści pierwsze pąki. Świetnie do tego sprawdzi się domowa odżywka z pokrzywy. Możesz wykorzystać zarówno świeżą jak i suszoną pokrzywę. Świeże liście należy wcześniej wysuszyć. Aby przygotować odżywkę do grudnika zagotuj wodę i przelej do słoika, w którym wcześniej znalazły się liście pokrzywy. Napar odstaw na kilka dni. Po tym czasie rozcieńczaj go z wodą i podlewaj grudnika. Już jedna szklanka tej odżywki pobudzi roślinę do wzrostu. Pokrzywa pozytywnie wpływa na kondycję wielu roślin. Zawiera ona cenne substancje takie jak witaminy A, C, K oraz te grupy B, azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, wapń, cynk, krzem, mangan, a także kwasy organiczne.

Jak pielęgnować grudnik zimą? Dzięki temu zakwitnie

Grudnik nie jest wymagającą rośliną. Lubi wilgoć i można go zraszać. Wart o tym pamiętać szczególnie zimą, gdy powietrze w domu może stać się suche. Sezon grzewczy i włączona kaloryfery przyczyniają się do suchego powietrza. Raz w tygodniu wstaw grudnik do wanny i obficie spryskać wodą. Równie ważne jest podlewania grudnika. Rób to przynajmniej raz w tygodniu. Ziemia powinna być wilgotna. Unikaj przelewania i wody zbierającej się w podstawce doniczki. Zbyt duża ilość wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Grudnik zima dobrze znosi umiarkowane temperatury. Z powodzeniem może stać w temperaturze 15 st. C. W grudniu oraz styczniu unikaj przenoszenia oraz przekręcania doniczki. Grudnik nie lubi zmian a ruch może sprawić, że delikatne pąki opadną i kwiat nie zakwitnie.