Wlałam 2 łyżeczki do pięknego słoiczka i postawiłam na szafce. Zimowy zapach rozniósł się po całym domu i otula zmysły każdego dnia. Zapach do domu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-28 12:32

Piękny zapach w domu to marzenie każdej kobiety. Ja zamiast kupować gotowe odświeżacze, przygotowałam taki zapach do domu w formie patyczków samodzielnie. Wlałam 2 łyżeczki do pięknego słoiczka i postawiłam go na szafce. Aromatyczny, zimowy zapach rozniósł się po całym domu i otula moje zmysły każdego dnia.

  • Odkryj domowy sposób na zimowy zapach, który wypełni Twój dom ciepłem i świąteczną atmosferą.
  • Wystarczą dwie łyżeczki pewnego składnika, by stworzyć własny odświeżacz powietrza.
  • Chcesz poznać przepis na ekologiczny i tani zapach do domu z patyczkami? Przeczytaj, jak go zrobić!

Chyba każda z nas lubi otaczać się pięknymi zapachami. I tu nie chodzi wyłącznie o perfumy, których używamy przed wyjściem z domu, ale także o zapachy, jakie unoszą się w naszym mieszkaniu. To właśnie dlatego tak chętnie kupujemy odświeżacze powietrza, które stawiamy w pomieszczeniach. Na aromaty unoszące się w pomieszczeniach szczególną uwagę zwracamy zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to spędzamy sporo czasu w zaciszu swojego domu. Wówczas nasze zmysły koi zapach pomarańczy, wanilii, goździków, które kojarzą nam się z nadchodzącymi świętami. Jednak zanim wydamy kilkanaście złotych na gotowy odświeżacz ze sklepu, to warto wypróbować domowe sposoby na piękny zapach w domu. Ja po prostu wlałam 2 łyżeczki tego produktu do ozdobnego słoiczka i postawiłam do na szafce, a zimowy zapach momentalnie rozniósł się po całym domu.

Piękny zapach do domu z patyczkami. Przepis i przygotowanie

W sieci można znaleźć wiele przepisów na przygotowanie naturalnego zapachu do domu z patyczkami. Wyjdzie taniej, ale także ekologiczne, a do tego najczęściej można je przygotować ze składników, które większość z nas ma w swoim domu. Do słoiczka wlej około 50 ml płynnego oleju kokosowego, dodaj trzy łyżki mocnego alkoholu i dwie łyżeczki olejku eterycznego. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na szafce. Przepiękny zapach szybko rozniesie się po Twoim mieszkaniu i będzie utrzymywać się przez wiele dni.

Jak skomponować zapachy na zimę z olejków eterycznych?

Zimą warto wprowadzić do domu olejki eteryczne, które nie tylko pięknie pachną, ale też poprawiają nastrój i tworzą przytulną atmosferę. Oto kilka propozycji zapachów na zimę:

  • Pomarańcza + Cynamon + Goździk (klasyczny świąteczny zapach)
  • Świerk + Sosna + Cytryna (leśny, odświeżający zapach)
  • Imbir + Pomarańcza + Kardamon (rozgrzewający, korzenny zapach)
  • Wanilia + Lawenda (relaksujący, idealny na wieczór)
  • Benzoes + Pomarańcza (otulający, poprawiający nastrój)
  • Drzewo sandałowe + Bergamotka (ciepły, uspokajający zapach)

zapach do domu