Włóż do słoika i podpal. Po całym domu rozniesie się zapach wiosennej łąki i czystości, a domownicy poczują spokój. Domowy zapach do pomieszczeń

Podpal i postaw na stole. W domu będzie unosił się przepiękny, świąteczny zapach

Co zrobić, aby w domu ładnie pachniało? Jeszcze kilka lat temu praktycznie każdy miał w domu kupne, chemiczne odświeżacze powietrza. Obecnie zapanowała moda na naturalność i ekologiczne sposoby na sprzątanie. W ten trend doskonale wpasowują się domowe kadzidełka. Nie tylko rewelacyjnie poprawiają atmosferę w domu i sprawiają, że pięknie pachnie ale mogą także dobrze wpływać na samopoczucie domowników. Zioła mają ogromną moc nie tylko w kosmetologii oraz suplementach diety, ale także wykorzystywane jako kadzidła. Wystarczy, że do szklanego słoika włożysz kilka liści laurowych, szałwię, jałowiec oraz lawendę i następnie podpalisz. Gdy mieszanka zacznie palić się jasnym ogniem delikatnie ja ugaś, aby się jedynie tliła. W ten sposób zapach będzie roznosił się po całym pomieszczeniu. Zamiast szklanego słoika możesz wykorzystać także specjalne podkładki pod świecie lub pojemnik do podgrzewania wosków. Jeżeli zależy Ci na mniej intensywnym zapachu to zamiast podpalać mieszankę połóż ją na grzejniku. Ciepło kaloryfera aktywuje olejki eteryczne, które stopniowo będą uwalniane do powietrza.

Domowe kadziła - dobroczynne właściwości

Palone zioła dobrze wpływają na nastrój domowników. Liście laurowe świetnie redukują stres i likwidują napięcie. Wydzielane przez nie olejki eteryczne dobrze wpływają na górne drogi oddechowe i sprzyjają jakościowemu snowi. Lawenda z kolei genialnie koi nerwy i pomaga w zasypianiu. Szałwia pomaga się rozluźnić i poprawia koncentrację. Domowe kadzidełka świetnie zniwelują brzydkie zapachy z domu i sprawią, że domownikom będzie żyło się lepiej. Naturalne zapachy nie są intensywne i nie powodują dyskomfortu. Palone liście ziół to świetna alternatywa do kupnych odświeżaczy powietrza.