W sklepie wydaję 3 zł i przecieram tym płytki podłogowe. Lepsze niż nabłyszczać. Płytki są lśniące i czyste, ale nie śliskie. Czyszczenie płytek podłogowych z połyskiem

Płytki ceramiczne to jeden z najpopularniejszych wyborów podłogi do łazienki lub kuchni. Obecnie coraz modniejsze stają się także płytki podłogowe położone w przedpokoju, a nawet w pokojach. Klasyczne kafelki są odporne na wilgoć i zabrudzenia i łatwo utrzymać je w czystości. Im gładsza powierzchnia płytek podłogowych, tym łatwiej je umyć. Nieco trudniej jest w przypadku matowych płytek lub tych ze zdobieniami. W takim przypadku możesz czyścić je letnią wodą z dodatkiem szarego mydła. To bezpieczny sposób, który nie tylko domyje zabrudzenia ale zadziała również przeciwbakteryjnie i uchroni przed osadzaniem się pleśni na fugach. Podobnie zadziała mieszanka wody i sody oczyszczonej. Wymieszaj wodę z sodą oczyszczoną w proporcjach 1:1 i nałóż na płytki. Ten sposób świetnie sprawdzi się do czyszczenia fug. Mieszankę sody oczyszczonej z wodą zaaplikuje na fugi pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie delikatnie wyszoruj fugi aż będę czyste.

Jeżeli chcesz jednocześnie wyczyścić i nabłyszczyć płytki podłogowe to zdecydowanie powinnaś sięgnąć po kwasek cytrynowy. Ten sposób pozwoli Ci domyć płytki podłogowe na wysoki połysk. Do ok. 5 l wody wsyp 1 opakowanie (20g) kwasku cytrynowego. Całość dokładnie wymieszaj i taką mieszanką przetrzyj płytki. Aby roztwór był jeszcze bardziej skuteczny możesz dodać do niego 3 łyżki sody oczyszczonej. Kwasek cytrynowy odświeża powierzchnie i nadaje im błysk. Podobnie możesz zadziałać ocet jednak w przypadku podłóg jego zapach może okazać się zbyt mocno drażniący. Tak umyte podłogi odzyskają swój blask, ale nie będą bardziej śliskie.

Czyszczenie płytek podłogowych z połyskiem wymaga nieco więcej uwagi niż w przypadku płytek matowych, ponieważ łatwo na nich zauważyć smugi i zarysowania. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić skutecznie:

Jak myć płytki podłogowe?

Zamiatanie lub odkurzanie: usuń kurz, piasek i inne luźne zabrudzenia. To kluczowy krok, aby uniknąć zarysowań podczas mycia. Użyj miękkiej szczotki lub odkurzacza z miękką końcówką.

Przygotuj roztwór czyszczący: unikaj agresywnych środków chemicznych, takich jak wybielacze, amoniak czy silne kwasy. Mogą one uszkodzić połysk. Najlepiej sprawdzi się:Ciepła woda z płynem do naczyń: dodaj kilka kropel płynu do naczyń do ciepłej wody. To delikatny, ale skuteczny sposób na usunięcie większości zabrudzeń.

Ocet biały: rozcieńcz ocet biały z wodą w proporcji 1:1. Ocet pomaga usunąć osad z mydła i przywrócić blask. Pamiętaj, aby zawsze rozcieńczać ocet, ponieważ nierozcieńczony może być zbyt agresywny.

Specjalistyczne środki do czyszczenia płytek z połyskiem: Na rynku dostępne są specjalne preparaty przeznaczone do czyszczenia płytek z połyskiem. Upewnij się, że są one bezpieczne dla Twojego rodzaju płytek (np. gres polerowany).

Użyj mopa z mikrofibry: mop z mikrofibry jest delikatny dla powierzchni płytek i skutecznie zbiera brud. Upewnij się, że mop jest czysty.

Mocz mop w roztworze czyszczącym: Wyciśnij mop, aby nie był zbyt mokry. Nadmiar wody może pozostawić smugi.

Myj podłogę sekcjami: Ppacuj na małych obszarach, aby roztwór czyszczący nie wysychał na płytkach.

Unikaj szorowania: delikatnie przesuwaj mop po powierzchni płytek. Jeśli masz trudne plamy, spróbuj je wstępnie namoczyć roztworem czyszczącym na kilka minut, a następnie delikatnie przetrzeć.