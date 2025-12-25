Te zdjęcia ze ślubu Cichopek i Kurzajewskiego są prawdziwym rarytasem. Weselników zamurowało na widok jednego gościa!

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w 2025 roku zgromadził znamienitych gości z różnych światów.

Wśród celebrytów, polityków i sportowców, jeden gość wywołał szczególne zaskoczenie i podziw.

Dowiedz się, kto skradł show na weselu „Kurzopków” i dlaczego jego obecność była tak wyjątkowa!

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Znamienici goście ze świata show-biznesu, polityki i sportu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak" 25 października 2025 roku, czyli niemal dwa lata po tym, gdy oficjalnie poinformowali świat o swoich zaręczynach. Zarówno ślub, jak i wesele popularnych "Kurzopków" zorganizowane było z przytupem. Uroczystość odbyła się w eleganckim Hotelu Drob w Urszulinie, który położony jest w otoczeniu niezwykłego Poleskiego Parku Narodowego. Na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oczywiście nie mogło zabraknąć znamienitych gości. Były i postacie ze świata show-biznesu (m.in. Edward Miszczak, Jan Kliment z żoną Lenką, Aleksander Sikora, i polityki (Jacek Kurski z żoną Joanną i była wicemarszałek Sejmu z PiS Beata Mazurek), i sportu. Wśród tych ostatnich znalazł się m.in. legendarny trener Adama Małysza - Apoloniusz Tajner czy dwukrotna srebrna medalistka mistrzostw świata w skoku o tyczce - Monika Pyrek. Wszystkich przyćmił jednak Mateusz Kusznierewicz. Wielki mistrz dodał uroczystości wielkiego blasku.

Mateusz Kusznierewicz na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskigo

Na widok fenomenalnego żeglarza weselników zamurowało. W końcu okazja do wspólnej zabawy z takim mistrzem należy do rzadkości. Przypomnijmy, że Mateusz Kusznierewicz to mistrz olimpijski z Atlanty, a także czterokrotny mistrz świata. Dwa razy wygrywał w w klasie Finn i dwa razy w klasie Star. Obecność ikony żeglarstwa na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie była przypadkowa. W końcu prezenter "Halo, tu Polsat" to przede wszystkim dziennikarz sportowy. W TVP był gospodarzem studia olimpijskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City (2002), w Turynie (2006), Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczang (2018) oraz Pekinie (2022). Maciej Kurzajewski jest także trzykrotnym zdobywcą Telekamery w plebiscycie "Tele Tygodnia" w kategorii "komentator sportowy".

