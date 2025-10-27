Wielka szycha na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego! Nie chodzi o Kurskiego. To musiało być potwornie niezręczne

Bartosz Olszewski | likp
2025-10-27 5:15

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu w tym roku. Wśród gości młodej pary znaleźni się także przedstawiciele świata sportu, w tym jedna wielka szycha - Apoloniusz Tajner. Aż dziwne, że prawie nikt nie zwrócił na niego uwagi. Na naszych zdjęciach dokładnie widać, kto pojawił się na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego.

  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub, na którym pojawiło się wiele osobistości ze świata show-biznesu, mediów i sportu.
  • Jednym z gości był Apoloniusz Tajner, legenda sportu i poseł Koalicji Obywatelskiej, co mogło być niezręczne ze względu na obecność Jacka Kurskiego, polityka związanego z PiS, oraz Beaty Mazurek, byłej rzeczniczki PiS.
  • Obecność Tajnera na ślubie Kurzajewskiego nie jest zaskakująca, ponieważ Maciej Kurzajewski w przeszłości był znany jako dziennikarz sportowy specjalizujący się w skokach narciarskich.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wielka szycha wśród gości. Nie chodzi o Jacka Kurskiego

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oczekiwany był od dłuższego czasu. W końcu para o swoich zaręczynach informowała już w ostatni dzień roku... 2023. Później co jakiś czas pojawiły się plotki o tym, że zakochani mają zmienić stan cywilny, ale termin ślubu pozostawał tajemnicą. W końcu jednak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak". Na ich ślub zjechało wiele ważnych osobistości ze świata show-biznesu, mediów i sportu. Szyku zadała m.in. Monika Pyrek. W towarzystwie brylowali także Jacek Kurski z żoną Joanną. Mało kto jednak zwrócił uwagę na to, że wśród zaproszonych znalazła się wielka szycha. Tym razem nie chodzi o Kurskiego. tylko o Apoloniusza Tajnera, legendarnego trenera Adama Małysza, wieloletniego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także posła na Sejm X kadencji (od 2023).

Apoloniusz Tajner na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Musiało zrobić się niezręcznie

To ostatnie jest szczególnie ciekawe w kontekście innych ślubnych gości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Apoloniusz Tajner został bowiem parlamentarzystą z ramienia Koalicji Obywatelskiej. A inny ważny gość pary młodej - Jacek Kurski - to przecież postać jednoznacznie kojarzona z PiS. Mało tego, na weselu "Kurzopków" bawiła się też była rzeczniczka partii Jarosława Kaczyńskiego Beata Mazurek, która na uroczystość przyjechała razem z Joanną Kurską. To musiało być potwornie niezręczne. Z drugiej strony w takim dniu polityka schodzi na drugi plan... Sama obecność Tajnera nikogo dziwić nie powinna. W końcu pan młody - Maciej Kurzajewski - w swojej karierze dziennikarskiej słynął przede wszystkim jako spec od skoków narciarskich. Dziś bardziej znany jest z telewizji śniadaniowych, ale kiedyś kojarzył się właśnie głownie ze skokami.

Wielka szycha na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego
Kasia Cichopek już po ślubie. Wyglądała przepięknie!
