Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Monika Pyrek w zmysłowej kreacji! Gwiazdy sportu były na miejscu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w luksusowym, lecz kameralnym hotelu pod Warszawą, z dala od medialnego zgiełku

Na uroczystości pojawiły się znane postaci ze świata sportu i show-biznesu, m.in. Apoloniusz Tajner, Mateusz Kusznierewicz, Monika Pyrek, Jan i Lenka Klimentowie oraz Mateusz Gessler

Uroczystość miała intymny charakter — bez przepychu i fleszy, za to z rodzinnym ciepłem, elegancją i emocjami

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Nie zabrakło gwiazd sportu!

To wydarzenie, o którym mówi cała Polska! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie zostali małżeństwem. Uroczystość odbyła się w luksusowym, ale kameralnym hotelu pod Warszawą, gdzie od rana panowała wyjątkowa atmosfera. Z dala od mediów i miejskiego zgiełku, para celebrowała ten piękny dzień w gronie najbliższych.

Na miejsce przybyły znane osobowości ze świata sportu, telewizji i muzyki. Jan i Lenka Klimentowie od progu wnieśli sporo uśmiechu i pozytywnej energii, a Mateusz Gessler – jak zdradzają osoby z otoczenia pary – miał swój udział w przygotowaniu wyjątkowego weselnego menu.

Mnóstwo znanych twarzy na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kogo tam nie będzie?! Goście wciąż się zjeżdżają!

Wśród gości pojawiły się także najbliższe osoby ze świata sportu m.in. Apoloniusz Tajner z żoną, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek. Polska lekkoatletka pokazała w mediach społecznościowych swoją zmysłową kreację, na którą postawiła w ten wieczór. Długa suknia była pełna szyku i klasy.

Ogromne emocje pary młodej. Cichopek uroniła łzę

Choć wydarzenie przyciąga ogromne zainteresowanie, jego charakter pozostaje daleki od celebryckiego blichtru. Zamiast czerwonego dywanu – kwiatowe dekoracje i zapach jesiennych bukietów. Zamiast błysku fleszy – bliskość, emocje i ciepło rodzinnej atmosfery. Cichopek i Kurzajewski od początku marzyli o ślubie, który będzie świętem miłości.

Cichopek pokazała suknię ślubną! Lepsza od tej ze ślubu z Hakielem?

Para nie ukrywała wielkich emocji. Maciej Kurzajewski podczas pierwszego spotkania z panną młodą wprost przyznał, że jego ukochana wygląda jak anioł, a Kasia Cichopek uroniła w tym momencie łzę.