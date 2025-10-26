Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Monika Pyrek w zmysłowej kreacji! Gwiazdy sportu były na miejscu

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-26 8:56

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z najgłośniejszych wydarzeń soboty, 25 października. Para młoda oficjalnie została małżeństwem, a w wyjątkowym dniu towarzyszyło mu wielu bliskich, w tym także ze świata sportu. Monika Pyrek pokazała w mediach społecznościowych na jaką stylizację postawiła tego wieczoru.

Monika Pyrek na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

i

Autor: Monika Pyrek/ Instagram Monika Pyrek na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego
  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w luksusowym, lecz kameralnym hotelu pod Warszawą, z dala od medialnego zgiełku
  • Na uroczystości pojawiły się znane postaci ze świata sportu i show-biznesu, m.in. Apoloniusz Tajner, Mateusz Kusznierewicz, Monika Pyrek, Jan i Lenka Klimentowie oraz Mateusz Gessler
  • Uroczystość miała intymny charakter — bez przepychu i fleszy, za to z rodzinnym ciepłem, elegancją i emocjami

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Nie zabrakło gwiazd sportu!

To wydarzenie, o którym mówi cała Polska! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie zostali małżeństwem. Uroczystość odbyła się w luksusowym, ale kameralnym hotelu pod Warszawą, gdzie od rana panowała wyjątkowa atmosfera. Z dala od mediów i miejskiego zgiełku, para celebrowała ten piękny dzień w gronie najbliższych.

Na miejsce przybyły znane osobowości ze świata sportu, telewizji i muzyki. Jan i Lenka Klimentowie od progu wnieśli sporo uśmiechu i pozytywnej energii, a Mateusz Gessler – jak zdradzają osoby z otoczenia pary – miał swój udział w przygotowaniu wyjątkowego weselnego menu.

Mnóstwo znanych twarzy na ślubie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kogo tam nie będzie?! Goście wciąż się zjeżdżają!

Wśród gości pojawiły się także najbliższe osoby ze świata sportu m.in. Apoloniusz Tajner z żoną, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek. Polska lekkoatletka pokazała w mediach społecznościowych swoją zmysłową kreację, na którą postawiła w ten wieczór. Długa suknia była pełna szyku i klasy.

Tłumy gości na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, kto się pojawił
45 zdjęć

Ogromne emocje pary młodej. Cichopek uroniła łzę

Choć wydarzenie przyciąga ogromne zainteresowanie, jego charakter pozostaje daleki od celebryckiego blichtru. Zamiast czerwonego dywanu – kwiatowe dekoracje i zapach jesiennych bukietów. Zamiast błysku fleszy – bliskość, emocje i ciepło rodzinnej atmosfery. Cichopek i Kurzajewski od początku marzyli o ślubie, który będzie świętem miłości.

Cichopek pokazała suknię ślubną! Lepsza od tej ze ślubu z Hakielem?

Para nie ukrywała wielkich emocji. Maciej Kurzajewski podczas pierwszego spotkania z panną młodą wprost przyznał, że jego ukochana wygląda jak anioł, a Kasia Cichopek uroniła w tym momencie łzę.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica!
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to...
Irena Szewińska
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Maciej Kurzajewski
MONIKA PYREK
Katarzyna Cichopek