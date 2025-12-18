Szokujące ceny u Lewandowskiej. Tyle trzeba zapłacić za świąteczną Wigilię bez gotowania

KLS
2025-12-18 11:15

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W wielu polskich domach trwają już intensywne przygotowania do Wigilii, a rodziny zastanawiają się, jakie potrawy w tym roku zagoszczą na świątecznym stole. Z pomocą wychodzi Anna Lewandowska, która w ramach swojego cateringu dietetycznego zaproponowała specjalną ofertę świątecznych dań. W menu nie brakuje tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych, ale pojawiają się też nowoczesne propozycje. Jak wyglądają ceny?

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski

i

Autor: Anna Lewandowska/ Instagram Anna Lewandowska, Robert Lewandowski

Anna Lewandowska od dawna promuje zdrowy tryb życia, regularną aktywność fizyczną oraz świadome podejście do odżywiania. Żona Roberta Lewandowskiego jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci w Polsce, jeśli chodzi o popularyzowanie zdrowej diety.

Była utytułowana zawodniczka karate tradycyjnego, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy, oferuje m.in. plany żywieniowe, zdrowe przepisy, programy treningowe oraz produkty sygnowane własnym nazwiskiem.

ZOBACZ TEŻ: Właściciel Pogoni Szczecin ujawnił zarobki Grosickiego! Fani nie mogli przejść obok tego obojętnie

Choć wcześniej pojawiały się informacje medialne sugerujące, że Lewandowska sprzedała swoje udziały w spółce zajmującej się cateringiem dietetycznym, jej nazwisko nadal pozostaje twarzą tej marki. W efekcie w ofercie cateringu nadal dostępne są zestawy dietetyczne, a na święta wzbogacono je o specjalne, wigilijne potrawy.

Czułości Lewandowskich na balkonie
41 zdjęć

Menu ujawnione. Ceny mogą zaskoczyć

Świąteczna oferta łączy klasyczne smaki z nowoczesnym, prozdrowotnym podejściem do kuchni. Wśród propozycji znajdziemy m.in.:

  • uszka z grzybami – 39 zł za 15 sztuk
  • barszcz wigilijny – 15 zł za litr
  • pierogi w różnych wersjach – od 37 do 49 zł
  • karp w sosie grzybowym – 46 zł
  • śledzie w dwóch odsłonach – po 35 zł
  • konfitowana noga kaczki z sosem żubrowym – 88 zł

Cennik jest porównywalny z tym, który obowiązuje w restauracjach. Czy świąteczny catering sygnowany nazwiskiem Anny Lewandowskiej okaże się sukcesem? Z pewnością może trafić w gusta wielu osób, zwłaszcza tych, które nie mają czasu na samodzielne przygotowanie wigilijnych dań.

ZOBACZ TEŻ: Jagiellonia nie chce traumy, którą przeżyła Legia. Specjalna delegacja do Alkmaar

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA LEWANDOWSKA