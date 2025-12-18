Szokujące ceny u Lewandowskiej. Tyle trzeba zapłacić za świąteczną Wigilię bez gotowania

Anna Lewandowska od dawna promuje zdrowy tryb życia, regularną aktywność fizyczną oraz świadome podejście do odżywiania. Żona Roberta Lewandowskiego jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci w Polsce, jeśli chodzi o popularyzowanie zdrowej diety.

Była utytułowana zawodniczka karate tradycyjnego, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy, oferuje m.in. plany żywieniowe, zdrowe przepisy, programy treningowe oraz produkty sygnowane własnym nazwiskiem.

Choć wcześniej pojawiały się informacje medialne sugerujące, że Lewandowska sprzedała swoje udziały w spółce zajmującej się cateringiem dietetycznym, jej nazwisko nadal pozostaje twarzą tej marki. W efekcie w ofercie cateringu nadal dostępne są zestawy dietetyczne, a na święta wzbogacono je o specjalne, wigilijne potrawy.

Menu ujawnione. Ceny mogą zaskoczyć

Świąteczna oferta łączy klasyczne smaki z nowoczesnym, prozdrowotnym podejściem do kuchni. Wśród propozycji znajdziemy m.in.:

uszka z grzybami – 39 zł za 15 sztuk

barszcz wigilijny – 15 zł za litr

pierogi w różnych wersjach – od 37 do 49 zł

karp w sosie grzybowym – 46 zł

śledzie w dwóch odsłonach – po 35 zł

konfitowana noga kaczki z sosem żubrowym – 88 zł

Cennik jest porównywalny z tym, który obowiązuje w restauracjach. Czy świąteczny catering sygnowany nazwiskiem Anny Lewandowskiej okaże się sukcesem? Z pewnością może trafić w gusta wielu osób, zwłaszcza tych, które nie mają czasu na samodzielne przygotowanie wigilijnych dań.

