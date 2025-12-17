Ojciec nowego gwiazdora FAME pokazuje ciało i mieszkanie. Sportowe perypetie Ryszarda Czarneckiego

Przemysław Czarnecki, były partner Marianny Schreiber, zadebiutuje w FAME MMA 24 stycznia.

Jego ojciec, Ryszard Czarnecki, znany polityk i działacz sportowy, jest zapalonym sportowcem.

Zobacz niezwykłe zdjęcia Ryszarda Czarneckiego z treningów i jego mieszkania – czy to wsparcie pomoże synowi w oktagonie?

Przemysław Czarnecki debiutuje w FAME MMA. Jego ojciec - Ryszard Czarnecki - to działacz sportowy

Przemysław Czarnecki - podobnie jak jego słynny ojciec - związał się z PiS. Kariery politycznej na miarę taty nie zrobił, ale przez trzy kadencje był posłem w polskim Sejmie. Ostatnio znany jest jednak głównie nie z powodów związanych z polityką, tylko dzięki swojej burzliwej - zakończonej już - relacji z Marianną Schreiber. Jego ojciec ostatnio wspominał o tym, że syn ułożył sobie życie po rozstaniu. - Przemek z tego, co wiem, to ma kogoś nowego po Mariannie. Ma już nową partnerkę, ale nie miałem jeszcze okazji jej poznać. Tylko raz dał mi ją do słuchawki, żeby mi się przedstawiła, bo wcześniej się nie widzieliśmy - wyjawił Ryszard Czarnecki w rozmowie z Plejadą. Teraz popularny "Richard" pewnie będzie wspierał syna przed jego debiutem w oktagonie FAMA MMA. Przemysław Czarnecki do klatki wejdzie 24 stycznia podczas FAME 29. Ciekawi jesteśmy, czy w przygotowaniach pomoże mu tata. W końcu Ryszard Czarnecki to nie tylko bardzo popularny polityk, lecz także działacz sportowy (był. m.in. wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej) i zapalony sportowiec.

Ryszard Czarnecki pokazuje wytrenowane ciało i mieszkanie

Ryszard Czarnecki, który w 2024 roku usłyszał zarzuty w związku z tzw. aferą Collegium Humanum (nie przyznał się do zarzucanych mu czynów) i został zawieszony w prawach PiS, zawsze prowadził aktywny tryb życia. O jego perypetiach sportowych można pisać książki. Polityk na treningach chętnie pokazuje swoje wytrenowane ciało. Na naszych zdjęciach można zobaczyć, jak pływa, skacze, jeździ na nartach, walczy z cieniem, podnosi ciężary, gra w piłkę, wiosłuje, ćwiczy na siłowni plenerowej... Widać, że Ryszardowi Czarneckiemu żaden sport nie jest obcy. W galerii prezentujemy także zdjęcia z mieszkania europosła. Kilka lat temu zaprosił on dziennikarzy "Super Expressu" w ramach cyklu "Politycy od kuchni". Już od progu widać było, że to religijny dom. Na komodzie przy drzwiach leżał bowiem różaniec.

Jestem człowiekiem bardzo pobożnym, ale grzesznym. Bez Boga, ani do proga, mówiła moja babcia. Może powinienem go schować, ale czego mam się wstydzić

- podkreślił Ryszard Czarnecki. Być może wsparcie Boga przyda się Przemysławowi podczas walki na najbliższej gali FAME MMA.

Galeria: Tak mieszka i ćwiczy Ryszard Czarnecki, ojciec Przemysława, gwiazdora FAME MMA