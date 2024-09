Tak mieszka Ryszard Czarnecki. Elegancki salon i funkcjonalna kuchnia

Ryszard Czarnecki pokazał nam jak mieszka w programie "Politycy od kuchni". Polityk ma bardzo przestronne mieszkanie i już w korytarzu można się w nim natknąć na ciekawostki. Uwagę naszych dziennikarzy zwróciła komoda, na której stały szklane ozdoby, a także leżał różaniec: - Jestem człowiekiem bardzo pobożnym, ale grzesznym. Bez Boga, ani do proga, mówiła moja babcia. Może powinienem go schować, ale czego mam się wstydzić - przyznał wprost polityk. Gdy pokazał swój salon od razu można było zobaczyć, że ktoś, kto urządzał wnętrze miał dobry gust. Salon jest przestronny, a na środku króluje jasny i wygodny komplet wypoczynkowy: fotel i kanapy ze stolikiem kawowym. Jest też tam stół do rodzinnego biesiadowania. Jednak to, co szczególnie zwraca uwagę to... specjalny regał z półeczkami na butelki z trunkami, widać, że wybór jest spory i można tam znaleźć przeróżne alkohole: - Wolę wino od piwa, ale i tym ostatnim nie pogardzę - przyznał Czarnecki.

W mieszkaniu jest też sporo książek poustawianych w biblioteczce. To, co jeszcze przykuwa wzrok to zdobna serwantka, pełna szklanych naczyń, a na której widać stojąca ikonę Matki Boskiej. Jeśli chodzi o kuchnię jest w niej sporo miejsca do pracy, są szerokie blaty. Chociaż Czarnecki szczerze przyznał, że w kuchni to raczej żona króluje, a on pichci, jeśli trzeba i jeśli żona wyraźnie o to poprosi: - Jak każe i jak zechce. Ona jak zechce, oczywiście - śmiał się polityk.

