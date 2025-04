Szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" trwa w najlepsze. Uczestnicy programu przed każdym z odcinków ciężko trenują, by pokazać się od jak najlepszej strony. Efekty ich pracy obserwują nie tylko widzowie, ale również gwiazdy show-biznesu, które licznie zasiadają na widowni programu.

W ostatnim dniu marca do tanecznego studia wpadła Doda. Piosenkarka chętnie rozmawiała i pozowała z innymi znanymi gośćmi. Została również przyłapana na plotkowaniu z Agnieszką Kaczorowską. Panie znakomicie czuły się w swoim towarzystwie - plotkowały, nagrywały wspólne TikToki i zrobiły sobie mnóstwo wspólnych zdjęć.

Kilka godzin po zakończeniu odcinka na TikToku Dody pojawiło się nietypowe nagranie z Kaczorowską. Celebrytki żywo na nim dyskutowały. W tle nagrania słychać podłożony dźwięk. Słychać było sporo wulgaryzmów. Internauci uważają, że piosenkarka i tancerka rozmawiały o swoich byłych partnerach.

Dla mnie on jest k**** zerem, zwykłym dnem, no k**** po prostu idiotą. Porównując to, co ja robię, a to, co robi ten k**** szczaw p*****ny nie ma żadnego porównania. Ch** mu w d**ę! - można było usłyszeć na nagraniu.