Kardynał Ryś rozświetlił Kraków! Zobacz, co dzieje się pod Oknem Papieskim

2025-12-26 10:34

We wtorek (23 grudnia) Kraków rozbłysnął świątecznym blaskiem. Arcybiskup Grzegorz Ryś uroczyście rozświetlił piękną choinkę pod Oknem Papieskim, dając sygnał do rozpoczęcia serii wyjątkowych wydarzeń. Tuż obok, na placu przy ul. Franciszkańskiej 2, stanęła Żywa Szopka, która już teraz zaprasza do odwiedzin. To wyjątkowa okazja, by poczuć magię świąt w sercu Krakowa. Sprawdź program atrakcji!

Spotkanie na placu przed Krakowską Kurią było pełne wzruszeń. Nowy Metropolita Krakowski złożył życzenia wszystkim zgromadzonym, a następnie, wspólnie z dziećmi, rozświetlił choinkę bożonarodzeniową. Ta imponująca, 37-letnia jodła przyjechała specjalnie z nadleśnictwa Gromnik. Atmosferę dopełniły kolędy śpiewane przez młodych muzyków z zespołu Akademia Mała Ciupaga z Łącka.

Tym, czego się nie da kupić, jest miłość. Święta Bożego Narodzenia uczą nas miłości i uczą nas, że miłość się dostaje i daje. Jeśli to jest prawdziwa miłość, to się ją dostaje za darmo i daje za darmo. Życzę Wam wszystkim, jak tu jesteście − dzieciom i dorosłym − żebyście w ten czas świąteczny dostali i dali za darmo miłość − mówił kard. Grzegorz Ryś podczas uroczystości rozświetlenia 19. Choinki pod Oknem Papieskim.

Na zakończenie uroczystości Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Ale to nie koniec świątecznych atrakcji!

Żywa Szopka w Krakowie. Program atrakcji

w piątek (26 grudnia) o godzinie 13:30 na placu przy Franciszkańskiej 2 oficjalnie otwarto 33. Żywą Szopkę. W tym roku w zagrodach można podziwiać sympatyczne zwierzęta: dwie kozy, dwie owce, kucyka i osiołka, które przyjechały do Krakowa z Mini Zoo Rybna – Uszate Ranczo.

Oto szczegółowy program wydarzenia:

  • 14:00 – Jasełka – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie
  • 14:30 – Kolędowanie – Zespół Lublin Voices
  • 15:30 – Jasełka – Niezależne Domostwo San Damiano
  • 16:30 – Kolędowanie – Zespół Promyczki Dobra
  • 17:30 – Spektakl „Wigilijna opowieść” – Theatrum Formica oraz Duszpasterstwo Akademickie Mrowisko
  • 18:00 – Kolędowanie – Grupa Południcy oraz Zespół Pieśni i Tańca „Młode Juhasy”

Kardynał Grzegorz Ryś zaprasza do Krakowa na święta

Kardynał Grzegorz Ryś osobiście zaprasza wszystkich do odwiedzenia Krakowa w okresie świątecznym. To wyjątkowa okazja, by wziąć udział w niezapomnianych wydarzeniach i poczuć magię Bożego Narodzenia w sercu miasta. Rozświetlona choinka pod Oknem Papieskim i Żywa Szopka to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na mieszkańców i turystów. Nie przegap tej okazji!

