Kardynał Ryś rozświetlił Kraków! Zobacz, co dzieje się pod Oknem Papieskim

Spotkanie na placu przed Krakowską Kurią było pełne wzruszeń. Nowy Metropolita Krakowski złożył życzenia wszystkim zgromadzonym, a następnie, wspólnie z dziećmi, rozświetlił choinkę bożonarodzeniową. Ta imponująca, 37-letnia jodła przyjechała specjalnie z nadleśnictwa Gromnik. Atmosferę dopełniły kolędy śpiewane przez młodych muzyków z zespołu Akademia Mała Ciupaga z Łącka.

− Tym, czego się nie da kupić, jest miłość. Święta Bożego Narodzenia uczą nas miłości i uczą nas, że miłość się dostaje i daje. Jeśli to jest prawdziwa miłość, to się ją dostaje za darmo i daje za darmo. Życzę Wam wszystkim, jak tu jesteście − dzieciom i dorosłym − żebyście w ten czas świąteczny dostali i dali za darmo miłość − mówił kard. Grzegorz Ryś podczas uroczystości rozświetlenia 19. Choinki pod Oknem Papieskim.

Na zakończenie uroczystości Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Ale to nie koniec świątecznych atrakcji!

Żywa Szopka w Krakowie. Program atrakcji

w piątek (26 grudnia) o godzinie 13:30 na placu przy Franciszkańskiej 2 oficjalnie otwarto 33. Żywą Szopkę. W tym roku w zagrodach można podziwiać sympatyczne zwierzęta: dwie kozy, dwie owce, kucyka i osiołka, które przyjechały do Krakowa z Mini Zoo Rybna – Uszate Ranczo.

Oto szczegółowy program wydarzenia:

14:00 – Jasełka – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

14:30 – Kolędowanie – Zespół Lublin Voices

15:30 – Jasełka – Niezależne Domostwo San Damiano

16:30 – Kolędowanie – Zespół Promyczki Dobra

17:30 – Spektakl „Wigilijna opowieść” – Theatrum Formica oraz Duszpasterstwo Akademickie Mrowisko

18:00 – Kolędowanie – Grupa Południcy oraz Zespół Pieśni i Tańca „Młode Juhasy”

Kardynał Grzegorz Ryś zaprasza do Krakowa na święta

Kardynał Grzegorz Ryś osobiście zaprasza wszystkich do odwiedzenia Krakowa w okresie świątecznym. To wyjątkowa okazja, by wziąć udział w niezapomnianych wydarzeniach i poczuć magię Bożego Narodzenia w sercu miasta. Rozświetlona choinka pod Oknem Papieskim i Żywa Szopka to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na mieszkańców i turystów. Nie przegap tej okazji!

