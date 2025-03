Dorota Rabczewska od lat zachwyca fanów swoim wokalem oraz ekspresją, którą prezentuje na scenie. Jej występy są pełne dynamiki, ale czy to wystarczy, by poradzić sobie z tańcem towarzyskim? W programie "TzG" nie liczy się jedynie show, ale również technika, wytrwałość i umiejętność pracy w duecie. Od lat spekuluje się na temat występu Dody w "Tańcu z Gwiazdami". W ostatnim czasie artystka pojawiła się na planie popularnego show, na razie jednak jako gość. Czy to może jednak zwiastować jej udział w kolejnej edycji? Zapytaliśmy o to Agnieszkę Kaczorowską, która ucięła sobie pogawędkę z wokalistką.

Agnieszka Kaczorowska chce Dodę w "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska, która ma na swoim koncie Kryształową Kulę i lata doświadczenia w tanecznych turniejach, doskonale wie, kto ma potencjał do zdobycia wysokich ocen jurorów. Pewnie dlatego widziałaby Dodę wśród uczestników. Piosenkarka, która od lat znana jest ze swojego perfekcjonizmu i ciężkiej pracy – a to kluczowe cechy każdego, kto chce odnieść sukces na parkiecie.

Kaczorowska podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" postanowiła porozmawiać z Rabczewską. W trakcie wywiadu dla "Super Expressu" zdradziła, co jej powiedziała. Nie jest tajemnicą, że Doda lubi wyzwania, a w jej karierze nie brakuje odważnych decyzji. Występy na scenie nie są dla niej problemem, ale czy znajdzie czas na intensywne treningi? Program wymaga poświęcenia i wielu godzin pracy, co mogłoby być trudne do pogodzenia z jej napiętym grafikiem.

Dobra, rzeczywiście powiedziałam jej jedno zdanie - "dawaj na parkiet". Tu nie ma co namawiać, to trzeba poczuć. Każda osoba, która decyduje się na udział w tym programie, musi naprawdę chcieć. Nie wolno nikogo zmuszać. W ogóle do niczego w życiu, ale do tańca też, bo musisz wejść w to na sto procent. Musisz się temu trochę poświęcić, musisz chcieć spróbować takiej przygody przede wszystkim - wyjawiła "Super Expressowi" Agnieszka Kaczorowska.

Tancerka wyznała, co na jej słowa odpowiedziała Rabczewska. Okazuje się, że piosenkarka na razie nie widzi się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Do kolejnej edycji jest jeszcze trochę czasu - może więc zmieni zdanie.

Na razie powiedziała, że się nie widzi tutaj, ale kto wie, wszystko się może zmienić - mówi nam Agnieszka Kaczorowska.

Rozmawiała Julita Buczek

