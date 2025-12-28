Izabela Trojanowska pokazała dorosłą córkę. Jest piękna! Podobna do mamy?

Dorosła Roxy u boku słynnej mamy

Na fotografii widać Izabelę Trojanowską i jej córkę w bardzo naturalnym, ciepłym kadrze. Bez estradowego blichtru i pozowania – za to z wyraźną bliskością. Roxy zwraca uwagę delikatnymi rysami twarzy, spokojnym spojrzeniem i naturalnością. Wielu fanów zauważyło podobieństwo w uśmiechu i oczach, inni podkreślali, że córka gwiazdy wypracowała własny styl i nie próbuje kopiować wizerunku mamy.

Kim jest Roxana Trojanowska?

Roxana Trojanowska urodziła się w 1991 roku, ma więc 33 lata. Jest jedyną córką Izabeli Trojanowskiej i od początku konsekwentnie unikała świata show-biznesu. Zamiast estrady postawiła na edukację i życie poza Polską. Roxystudiowała prawo w Berlinie, a następnie antropologię kulturową w Wiedniu. Od lat mieszka za granicą i pracuje w międzynarodowym środowisku, całkowicie poza mediami. Jej wybór drogi zawodowej i prywatnej od dawna budzi respekt – także u samej artystki.

Zobacz też: Pasażerowie zbierali szczęki z podłogi! Nie do wiary kto wsiadł do tramwaju jak gdyby nigdy nic...

Izabela Trojanowska wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że macierzyństwo jest dla niej ważniejsze niż sceniczne osiągnięcia. W jednym z nich powiedziała wprost: „Moim największym sukcesem jest córka”. Artystka nie kryje też, że od początku wspierała decyzję córki o życiu z dala od reflektorów. Jak zaznaczała w rozmowach z mediami, bardzo ceni jej niezależność i to, że nie uległa pokusie łatwej rozpoznawalności. W innym wywiadzie przyznała krótko: „Jest bardzo mądra i samodzielna”.

Podobna do mamy? Fani nie mają wątpliwości

Roxy od lat konsekwentnie chroni swoją prywatność, a Izabela Trojanowska w pełni to respektuje. Właśnie dlatego każde wspólne zdjęcie matki i córki wywołuje tak duże zainteresowanie. Fani widzą w nim nie tylko urodę, ale też silną więź i spokój, którego próżno szukać w świecie show-biznesowych skandali. Pod zdjęciem szybko pojawiły się komentarze: „cała mama”, „geny nie kłamią”, „piękne obie”. Choć Roxie nie jest kopią Izabeli Trojanowskiej, wiele osób dostrzega podobieństwo w uśmiechu i spojrzeniu. Jedno jest pewne – to wyjątkowy duet, który wzrusza bardziej niż niejeden czerwony dywan.