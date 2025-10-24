Pasażerowie zbierali szczęki z podłogi! Nie do wiary kto wsiadł do tramwaju jak gdyby nigdy nic...

Wielka gwiazda w komunikacji miejskiej

Izabela Trojanowska (70 l.) ani myśli o emeryturze! Gwiazda jest bardzo aktywna zawodowo - wciąż koncertuje ze swoimi hitami, które zna cała Polska i gra w "Klanie" jako Monika Ross-Nawrot. Z hitem TVP jest z nim związana od samego początku, czyli od 1997 roku.

Niedawno jeden z pasażerów spotkał, ku swemu zaskoczeniu, Izę Trojanowską gdy komunikacją miejską przemierzała Warszawę z wielką walizką. Według naszych informacji - tramwajem udała się na pociąg, którym dotarła na koncert.

Izabela Trojanowska dba o ekologię i jeździ komunikacją miejską

Izabela Trojanowska zaskoczyła warszawiaków! Podczas podróży tramwajem gwiazda była nienagannie uczesana i umalowana, elegancko ubrana i poświęcała czas w podróży na swoje zajęcia. Notowała w kalendarzu spotkania i sprawdzała coś na tablecie. Gdy nie czytała - zakładała na nos modne, przeciwsłoneczne okulary, co tylko dodawało jej gwiazdorskiego sznytu. Nie sposób było jej nie poznać!

Aktorka i wokalistka mogłaby podróżować jak inne gwiazdy - taksówką, z asystentem, albo prywatną limuzyną. Izabela Trojanowska wybiera jednak rozsądnie - ekologiczny środek transportu, dzięki któremu nie utknie też w korkach - a te na trasie z Wilanowa, gdzie na co dzień mieszka, do Centrum Warszawy, gdzie miała pociąg, bywają porażające. W ten sposób ikona polskiego show-biznesu oszczędza czas i pieniądze. Gratulujemy zdrowego podejścia do życia!

