Opadła nam szczęka, gdy zobaczyliśmy, kto wsiadł do tramwaju w Warszawie! "Królowa"

Komunikacja miejska w Warszawie. Zaskakujące dane

Chętnych do podróżowania komunikacją miejską nie brakuje. Świadczyć mogą o tym dane za 2023 rok. W ubiegłym roku transportem publicznym w aglomeracji warszawskiej, czyli pojazdami WTP - autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (w ramach oferty wspólnego biletu) wykonano dokładnie 955 796 344 przejazdów!

"Najwięcej pasażerów skorzystało z przewozów autobusowych – 452 220 927 (wzrost o 12 proc. w stosunku do roku 2022). Drugim najczęściej wybieranym środkiem transportu publicznego w stolicy są tramwaje - przewiozły one 248 903 710 pasażerów (wzrost o 1 proc. w stosunku do roku 2022). Z usług metra skorzystało w 2023 roku 199 974 995 osób i to właśnie metro zanotowało największy wzrost liczby pasażerów w stosunku do 2022 roku, bo aż o 24 proc. To blisko 40 mln przewiezionych pasażerów więcej" - podał na początku 2024 r. stołeczny ratusz.

"Królowa" w tramwaju

Co ciekawe, nie tylko stereotypowi Kowalscy wybierają transport publiczny. Ostatnio w stołecznym tramwaju można było spotkać "królową"! Doda pochwaliła się swoją przejażdżką komunikacją miejską w mediach społecznościowych. "Po zakończonych audycjach niedzielnych w @radio_rmffm i tramwajem zdarza się wracać" - napisała na Instagramie.