PILNE! Masowe zatrucie na pływalni. 23 osoby poszkodowane, trwa akcja ratunkowa

Masowe zatrucie na pływalni w Warszawie. 23 osoby poszkodowane

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 26 lipca, około godz. 19:30 na pływalni "Polonez" znajdującej się na warszawskim Targówku przy ul. Łabiszyńskiej. Jak się okazało, u przebywających na basenie ludzi pojawiły się poważne objawy zatrucia, m.in. kaszlu. Poszkodowane są aż 23 osoby, z obiektu ewakuowano 60 gości. Wszyscy zostaną przewiezieni do szpitali. Jak podała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego "Meditrans", na pływalni miało dojść do zatrucia tlenkiem chlorku. Świadczyć ma o tym m.in. żółty kolor wody. Rzecznik straży pożarnej w rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że specjalna grupa chemiczna będąca na miejscu zdarzenia pobrała już próbki wody do badania.

Straż pożarna o szczegółach akcji ratunkowej na basenie

- Około godz. 19:24. cześć osób przebywających na basenie uskarżała się na dolegliwości świadczące o tzw. zatruciu wziewnym, z objawami kaszlu. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, grupa ratownictwa medycznego i chemicznego. Do służb zgłosiły się 23 poszkodowane osoby, wszystkie zostaną zabrane do szpitali. Z basenu ewakuowano ok. 60 osób - wszystkie były przytomne i kontaktowe. Pracująca na miejscu grupa chemiczna pobrała próbki wody do badania, teraz będą one analizowane - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. kpt. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

