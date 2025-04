i Autor: Andrea Holien / CC0 / pexels.com Wieloryb widziany u ujścia Wisły. Czy to ten sam osobnik, którego ratowano w lutym?

Niecodzienne spotkanie

Niecodzienna sytuacja na Bałtyku. W pobliżu ujścia Wisły Śmiałej zaobserwowano... wieloryba! Wiele wskazuje na to, że może to być ten sam osobnik, który półtora miesiąca temu został uratowany z sieci w Międzyzdrojach. Uczestnicy rejsu wędkarskiego byli świadkami niecodziennego widowiska i zarejestrowali charakterystyczne wyrzuty wody przez morskiego ssaka. Czy to ten sam humbak, którego los poruszył serca Polaków?