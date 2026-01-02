Spis treści
Mężczyzna uwięził kobietę w mieszkaniu. Trwają negocjacje
Jak informował RMF FM, do zdarzenia doszło w piątek, 2 stycznia rano, w kamienicy przy ul. Zwycięstwa w Lęborku. 35-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i uwięził w nim kobietę. Na miejsce natychmiast skierowano służby, w tym policjantów z oddziału antyterrorystycznego.
Negocjatorzy próbowali nakłonić mężczyznę do uwolnienia kobiety i opuszczenia mieszkania, jednak mężczyzna odmawiał współpracy z funkcjonariuszami i nie wpuszczał nikogo do środka.
Akcja służb w Lęborku. Odcięto dopływ gazu
W kamienicy odcięto dopływ gazu. Przed budynkiem postawiono poduszkę powietrzną. Sytuacja była bardzo napięta, a służby robiły wszystko, co w ich mocy, aby bezpiecznie uwolnić kobietę i zatrzymać mężczyznę. Na miejscu obecni byli również strażacy, którzy zabezpieczają teren.
Dramat w Lęborku - akcja zakończona
Jak poinformowali dziennikarze Radia ESKA, akcja w Lęborku już się zakończyła. Kobieta, która miała być uwięziona w mieszkaniu, okazała się znajomą 35-latka. Nic jej się nie stało