35-latek zabarykadował się z kobietą w mieszkaniu! Na miejscu antyterroryści! [AKTUALIZACJA]

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-02 9:01

W Lęborku (woj. pomorskie) miała miejsce dramatyczna akcja służb. 35-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy ul. Zwycięstwa i miał przetrzymywać w nim kobietę. Na miejscu pojawili się natychmiast policjanci, w tym kontrterroryści, straż pożarna oraz negocjatorzy.

Policja, radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Mężczyzna uwięził kobietę w mieszkaniu. Trwają negocjacje

Jak informował RMF FM, do zdarzenia doszło w piątek, 2 stycznia rano, w kamienicy przy ul. Zwycięstwa w Lęborku. 35-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i uwięził w nim kobietę. Na miejsce natychmiast skierowano służby, w tym policjantów z oddziału antyterrorystycznego.

Negocjatorzy próbowali nakłonić mężczyznę do uwolnienia kobiety i opuszczenia mieszkania, jednak mężczyzna odmawiał współpracy z funkcjonariuszami i nie wpuszczał nikogo do środka.

Polecany artykuł:

Rozpędzone BMW zmasakrowało całą rodzinę! Noworoczna tragedia w Kamieniu Pomors…

Akcja służb w Lęborku. Odcięto dopływ gazu

W kamienicy odcięto dopływ gazu. Przed budynkiem postawiono poduszkę powietrzną. Sytuacja była bardzo napięta, a służby robiły wszystko, co w ich mocy, aby bezpiecznie uwolnić kobietę i zatrzymać mężczyznę. Na miejscu obecni byli również strażacy, którzy zabezpieczają teren.

Dramat w Lęborku - akcja zakończona

Jak poinformowali dziennikarze Radia ESKA, akcja w Lęborku już się zakończyła. Kobieta, która miała być uwięziona w mieszkaniu, okazała się znajomą 35-latka. Nic jej się nie stało

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
Staranowali bramę samochodem pancernym, obok lądował śmigłowiec z antyterrorystami. Spektakularna akcja policji na Mazowszu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA LĘBORK
POLICJA
ANTYTERRORYŚCI