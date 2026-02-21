Pogoda znów namiesza? Nad Polskę nadciąga wyraźna zmiana. Może być zaskoczenie!

Front nadciąga nad Polskę

Jak informuje IMGW, nad północą Europy dominować będą niże z frontami atmosferycznymi, natomiast centrum i południe kontynentu pozostaną jeszcze pod wpływem wyżu. Sytuacja zacznie się jednak zmieniać – od zachodu nad Polskę nasunie się niż związany z układem przemieszczającym się znad Morza Norweskiego w kierunku południowej Szwecji. Początkowo wschodnia i południowo-wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu wyżu, którego centrum przesunie się nad wschodnią Ukrainę.

Już rano na zachodzie Polski zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego, który wieczorem dotrze do centrum kraju. Oznacza to stopniowe wypieranie mroźnego powietrza arktycznego przez cieplejsze powietrze polarne znad oceanu.

W Warszawie w południe barometry pokażą około 1004 hPa, a ciśnienie ma pozostać na stabilnym poziomie.

Śnieg, deszcz i silny wiatr. Pogoda na sobotę, 21 lutego

W sobotę, 21 lutego na południowym wschodzie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie oraz miejscami słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju niebo będzie przeważnie całkowicie zachmurzone. Z zachodu w kierunku centrum przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, a po południu na zachodzie także deszczu. Lokalnie możliwy jest marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie utrzyma się śnieg.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od -4°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum, do 5–6°C na zachodzie i południu. Wiatr będzie przeważnie słaby, ale nad morzem i w górach może być silniejszy i porywisty. W Sudetach porywy osiągną nawet 95 km/h, a w górach możliwe będą zamiecie śnieżne.

W nocy nadal dominować będzie duże zachmurzenie. W centrum i na wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem przejdą w deszcz, miejscami marznący. Na zachodzie i południu możliwe mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Temperatura spadnie do -5°C na północnym wschodzie i około 0–3°C w pozostałych regionach. Wiatr nad morzem i w górach pozostanie porywisty.

Niedziela pod znakiem deszczu i mgieł. Uwaga na śliskie drogi

W niedzielę, 22 lutego w całym kraju dominować będzie duże zachmurzenie i opady deszczu, miejscami na wschodzie możliwy także marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północy popada chwilami mocniej, w górach pojawi się śnieg, a w Tatrach wiatr może wywoływać zamiecie. Temperatury wyniosą od około 1–2 st. C na północnym wschodzie do 8–9 st. C na południu i zachodzie.

W Warszawie sobota upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów śniegu z deszczem, wieczorem możliwa gołoledź. W nocy i w niedzielę pojawi się deszcz oraz mgły ograniczające widoczność, a kierowcy muszą uważać na śliskie nawierzchnie.

