Ostrzeżenie dla 10 województw. Niebezpieczeństwo na drogach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla dziesięciu województw. Alerty obejmują woj. pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie i łódzkie, a także część Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Synoptycy prognozują słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia mają obowiązywać od sobotnich godzin porannych do wieczora. Choć zjawiska nie będą intensywne, nawet cienka warstwa lodu na jezdniach i chodnikach może znacząco utrudnić ruch i zwiększyć ryzyko wypadków.

Od południa w sobotę w części Pomorza oraz na Dolnym Śląsku zaczną obowiązywać alerty przed roztopami

Dodatkowo od południa w sobotę w części Pomorza oraz na Dolnym Śląsku zaczną obowiązywać alerty przed roztopami. W tych regionach spodziewany jest wzrost temperatury, prowadzący do odwilży i topnienia zalegającego śniegu. Minimalna temperatura wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza, a maksymalna od 3 do 5 stopni. Ostrzeżenia na Pomorzu mają obowiązywać do wtorku do godz. 20, natomiast na Dolnym Śląsku – do poniedziałkowego popołudnia. Jednocześnie w części kraju utrzymują się ostrzeżenia przed silnym mrozem. Do sobotniego poranka dotyczą one Podlasia, Lubelszczyzny oraz fragmentów Mazowsza, Małopolski i Podkarpacia. W tych rejonach temperatura w nocy może spaść nawet do -17 stopni Celsjusza.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Choć nie jest to najwyższy poziom alertu, służby apelują o ostrożność – szczególnie do kierowców i pieszych. Zmienne warunki pogodowe, od silnego mrozu po odwilż, wymagają czujności i dostosowania planów do aktualnej sytuacji.

