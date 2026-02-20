Tragiczny wypadek pod Siedlcami. Samochody zderzyły się czołowo! 43-latka zginęła na miejscu

2026-02-20 12:44

Prawdziwa masakra w Podnieśniu pod Siedlcami. W piątek, 20 lutego około godziny 8:30 na prostym odcinku drogi zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe kierowane przez kobiety. W wypadku na miejscu zginęła 43-latka, jadąca renaultem. Kierująca Hyundaiem 27-letnia mieszkanka Sokołowa w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Śmierć na drodze

Do czołowego zderzenia osobowego Hyundaia i Renault Captur doszło w miejscowości Podnieśno na drodze DK nr 63 miedzy Siedlcami a Sokołowem Podlaskim. Zdarzenie miało miejsce na prostym odcinku drogi poza terenem zabudowanym.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca samochodem marki Hyundai i30, 43-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego, jadąc w kierunku Siedlec, z niewiadomych jeszcze przyczyn zderzyła się czołowo z kierującą osobowym Renault Captur, 27-letnią mieszkanką Sokołowa Podlaskiego, która poruszała się w przeciwnym kierunku.

W wyniku zdarzenia 43-latka poniosła śmierć na miejscu. Druga uczestniczka wypadku w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala.

Policja pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach prowadziła oględziny miejsca tragedii, celem ustalenia przyczyn wypadku. Dla kierowców zorganizowano objazdy, bo utrudnienie na drodze trwały blisko pięć godzin.

Wypadek pod Siedlcami. Zderzyły się dwie panie, jedna zginęła. Galeria zdjęć z miejsca tragedii:

Wypadek pod Siedlcami. Zderzyły się dwie panie, jedna zginęła
