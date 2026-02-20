Wjechała w zaspę śniegu i znak drogowy na Pomorzu. To nie przez trudne warunki pogodowe!

- W Nowym Dworze Gdańskim doszło do kolizji spowodowanej przez pijaną 60-latkę.
- Świadkowie zdarzenia odebrali kobiecie kluczyki, uniemożliwiając jej dalszą jazdę.
- Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie kierującej.
- Jaką karę poniesie kobieta za jazdę w stanie nietrzeźwości i co grozi za takie przestępstwo?
Pijana 60-latka w Nowym Dworze Gdańskim. Zatrzymali ją inni kierowcy
W niedzielę, 15 lutego około godziny 16:00 na ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim doszło do kolizji z udziałem pijanej kierującej. Według świadków kobieta prowadząca hyundaia najpierw wjechała w zaspę śniegu, a chwilę później uderzyła w znak drogowy. Inni kierowcy, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, odebrali jej kluczyki, aby uniemożliwić dalszą jazdę. Po wszystkim natychmiast wezwali policję.
- Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze po przybyciu przeprowadzili badanie stanu trzeźwości 60-letniej mieszkanki powiatu nowodworskiego. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie - informują pomorscy policjanci.
Twierdziła, że wypiła tylko dwa drinki. Policjanci odebrali jej prawo jazdy
Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, do momentu aż wytrzeźwieje. Mundurowi zatrzymali jej prawo jazdy. W rozmowie z funkcjonariuszami przekonywała, że wypiła jedynie dwa drinki. 60-latce postawiono już zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Teraz o jej losie zdecyduje sąd – grozi jej nawet do 3 lat więzienia.
- Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dziękujemy świadkom za właściwą i odpowiedzialną postawę. Każda reakcja ma znaczenie, nie bądźmy obojętni, gdy czyjeś zachowanie może doprowadzić do tragedii - dodają policjanci.