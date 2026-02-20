Wjechała w zaspę śniegu i znak drogowy na Pomorzu. To nie przez trudne warunki pogodowe!

60-letnia kobieta wsiadła za kierownicę hyundaia i zakończyła swoją podróż na zaspie śniegu oraz znaku drogowym. Tylko dzięki szybkiej reakcji świadków nie doszło do tragedii. Gdy wyczuli od niej alkohol, zabrali jej kluczyki i wezwali policję. Jak się okazało, miała ona 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz kobieta za swój „rajd” odpowie przed sądem, a grożą jej nawet 3 lata więzienia.

i Autor: mat. policji/ Materiały prasowe