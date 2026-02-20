Zobaczyła otwarte BMW. Najpierw do niego wsiadła, a potem odjechała. To był błąd!

W Kiełpinie doszło do kradzieży luksusowego BMW X6 na oczach właściciela.

21-letnia kobieta wykorzystała chwilową nieuwagę mężczyzny, wsiadła do auta i odjechała.

Sprawczyni została zatrzymana przez policjanta, a za kradzież grozi jej do 5 lat więzienia.

Jak szybko udało się odzyskać skradziony pojazd i co dalej z zatrzymaną?

Ukradła BMW X6 na oczach właściciela. Wykorzystała moment nieuwagi mężczyzny

We wtorek, 17 lutego tuż przed godziną 18:00, kartuscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży BMW X6 wartego około 140 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w Kiełpinie. Z ustaleń wynika, że kradzieży dopuściła się 21-latka. Kobieta wykorzystała moment, gdy właściciel auta na chwilę wszedł do budynku. Wsiadła do pozostawionego samochodu i zwyczajnie odjechała. Podczas ucieczki, cofając, wjechała jeszcze w zaspę śniegu. Uszkodziła właścicielowi tylny zderzak auta.

Policjant z Sierakowic zablokował drogę kobiecie. Grozi jej 5 lat więzienia

- Informację o tym zdarzeniu dyżurny natychmiast przekazał wszystkim patrolom Policji, w tym policjantowi z Komisariatu Policji w Sierakowicach, który pełnił służbę. W niecałą godzinę od zdarzenia funkcjonariusz ten w miejscowości Czarna Dąbrówka zauważył pojazd opisany w zgłoszeniu - informują pomorscy policjanci.

Funkcjonariusz, który rozpoznał poszukiwane auto, zablokował kobiecie drogę radiowozem. Uniemożliwił jej dalszą jazdę, a następnie zatrzymał kierującą.

21-latka trafiła do komendy w Kartuzach, gdzie spędziła noc. Usłyszała już zarzut kradzieży, za który grozi jej do 5 lat więzienia.

- Dzięki szybkiej reakcji naszego policjanta skradziony pojazd wróci do właściciela - dodają funkcjonariusze.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie