Zobaczyła otwarte BMW. Najpierw do niego wsiadła, a potem odjechała. To był błąd!

2026-02-20 13:07

Wystarczyła chwila nieuwagi i luksusowe BMW X6 warte 140 tysięcy złotych zniknęło sprzed budynku! Widząc, że auto jest otwarte 21-latka wskoczyła za kierownicę i odjechała. Staranowała po drodze zaspę śniegu i uszkodziła tył pojazdu. Jej rajd nie trwał jednak długo. Już po niespełna godzinie drogę zablokował jej policyjny radiowóz.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • W Kiełpinie doszło do kradzieży luksusowego BMW X6 na oczach właściciela.
  • 21-letnia kobieta wykorzystała chwilową nieuwagę mężczyzny, wsiadła do auta i odjechała.
  • Sprawczyni została zatrzymana przez policjanta, a za kradzież grozi jej do 5 lat więzienia.
Ukradła BMW X6 na oczach właściciela. Wykorzystała moment nieuwagi mężczyzny

We wtorek, 17 lutego tuż przed godziną 18:00, kartuscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży BMW X6 wartego około 140 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w Kiełpinie. Z ustaleń wynika, że kradzieży dopuściła się 21-latka. Kobieta wykorzystała moment, gdy właściciel auta na chwilę wszedł do budynku. Wsiadła do pozostawionego samochodu i zwyczajnie odjechała. Podczas ucieczki, cofając, wjechała jeszcze w zaspę śniegu. Uszkodziła właścicielowi tylny zderzak auta.

Policjant z Sierakowic zablokował drogę kobiecie. Grozi jej 5 lat więzienia

- Informację o tym zdarzeniu dyżurny natychmiast przekazał wszystkim patrolom Policji, w tym policjantowi z Komisariatu Policji w Sierakowicach, który pełnił służbę. W niecałą godzinę od zdarzenia funkcjonariusz ten w miejscowości Czarna Dąbrówka zauważył pojazd opisany w zgłoszeniu - informują pomorscy policjanci.

Funkcjonariusz, który rozpoznał poszukiwane auto, zablokował kobiecie drogę radiowozem. Uniemożliwił jej dalszą jazdę, a następnie zatrzymał kierującą.

21-latka trafiła do komendy w Kartuzach, gdzie spędziła noc. Usłyszała już zarzut kradzieży, za który grozi jej do 5 lat więzienia.

- Dzięki szybkiej reakcji naszego policjanta skradziony pojazd wróci do właściciela - dodają funkcjonariusze.

