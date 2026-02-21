To najwyżej położone miasto na świecie. Mieszkańcy żyją na 5100 m n.p.m.

Na świecie istnieją miejsca, gdzie życie toczy się w warunkach, które dla większości ludzi wydają się nie do wyobrażenia. Jedni mieszkają na środku pustyni, inni na wiecznej zmarzlinie, na stromych zboczach gór, w dżungli albo na dryfujących platformach. Są też tacy, którzy wybrali codzienność na ekstremalnych wysokościach, gdzie powietrze jest rzadkie, mróz nie odpuszcza nawet latem, a każdy wysiłek kosztuje podwójnie. To właśnie tam, wysoko ponad chmurami, powstały miasta i osady, w których mimo skrajnych warunków ludzie próbują prowadzić normalne życie. Poznajcie La Rinconada.

La Rinconada Peru

Na wysokości, na której większość ludzi ma problem z oddychaniem, istnieje miasto, w którym na stałe mieszkają dziesiątki tysięcy osób - La Rinconada znajduje się w regionie Puno w Peru. Jest to najwyżej położone miasto na świecie: leży w Andach na wysokości 5100 metrów n.p.m. Co ciekawe, według Earth Observatory, miasto powstało jako enklawa górnicza około 40 lat temu lecz nigdy nie zainstalowano tu podstawowych usług sanitarnych. Jak więc wygląda tam życie?

Życie w najwyżej położonym mieście na świecie

Codzienność w La Rinconada niewiele ma wspólnego z normalnym, miejskim życiem znanym z Europy. Na wysokości 5100 metrów nad poziomem morza ilość tlenu w powietrzu jest o około 40 procent niższa niż na nizinach. Dla osób przyjezdnych oznacza to więc wiele dolegliwości np. bóle głowy.

Temperatura w ciągu dnia rzadko przekracza 5–10 stopni Celsjusza, a nocą spada nawet do –20 stopni. Zima trwa tu praktycznie przez cały rok. Zabudowa w mieście jest chaotyczna – domy powstają bez planu, jeden na drugim, na stromych zboczach gór i lodowcu. Większość mieszkańców pracuje w kopalniach złota.

La Rinconada jest miastem złota

La Rinconada rozwinęła się dzięki bogatym złożom złota. Tysiące ludzi przybyły tu w poszukiwaniu szybkiego zarobku. Dla wielu była to szansa na wyrwanie się z biedy - zwłaszcza dla mieszkańców ubogich regionów Peru. Miasto w praktyce funkcjonuje dzięki kopalniom – legalnym i nielegalnym.

Co ciekawe, wielu górników pracuje w systemie, w którym przez około 30 dni nie otrzymują wynagrodzenia, a dopiero ostatniego dnia mogą zabrać tyle rud, ile zdołają wynieść. Jeśli trafią na bogatą żyłę, mogą się wzbogacić.