Legendarny maluch powraca. Tak ma wyglądać nowa wersja Fiata 126p

Był marzeniem Polaków. Dziś wraca z nostalgią

Fiat 126p był niezwykle popularny w okresie PRL przede wszystkim dlatego, że dla wielu Polaków stanowił pierwszą realną szansę na posiadanie własnego samochodu. Był stosunkowo tani w produkcji i eksploatacji, prosty w konstrukcji oraz oszczędny, co miało ogromne znaczenie w warunkach niedoboru paliwa i części zamiennych.

Dodatkowo państwo wspierało jego produkcję jako symbol motoryzacji dla mas, a długie kolejki i zapisy na zakup tylko podkreślały jego wartość. Maluch stał się więc nie tylko środkiem transportu, ale także elementem codziennego życia, towarzyszem rodzinnych podróży i wyjazdów wakacyjnych, a z czasem także ikoną kultury i symbolem marzeń o mobilności i odrobinie wolności w realiach gospodarki socjalistycznej.

Czy Maluch wróci w nowej odsłonie? Pokazano wizualizacje

Regularnie wśród społeczeństwa pojawia się pytanie, a w zasadzie nadzieja połączona z pytaniem o to czy Fiat 126p powróci w nowej wersji na polskie drogi. Niestety na ten moment nie ma takich planów, lecz kilka lat temu w sieci pojawiły się wyjątkowe wizualizacje elektrycznego malucha. Odpowiada za nie włoskie studio MA-DE, które jednak od 2020 roku nie poczyniło żadnych konkretnych kroków w produkcji. Wizualizacja była prawdopodobnie tylko swego rodzaju zabawą i nostaligcznym powrotem. Jeśli jednak jesteście ciekawi, jak mógłby wyglądać Maluch w nowej, elektrycznej wersji, zapraszamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej.

126 Vision, czyli nowy Maluch [ZDJĘCIA]

Ile kosztuje teraz Fiat 126p?

Ceny kultowego Fiata 126p, czyli tzw. Malucha na polskim rynku są dziś bardzo zróżnicowane i zależą głównie od stanu technicznego, rocznika, przebiegu oraz tego, czy auto przeszło renowację.

Tanie egzemplarze - w stanie do remontu lub z dużym przebiegiem można znaleźć już za około 3 000–8 000 zł w ofertach sprzedaży prywatnej i internetowych ogłoszeniach motoryzacyjnych.

- w stanie do remontu lub z dużym przebiegiem można znaleźć już za około 3 000–8 000 zł w ofertach sprzedaży prywatnej i internetowych ogłoszeniach motoryzacyjnych. Średnia półka - dobrze utrzymane Maluchy z lat 90. lub przebiegiem 50-100 tys. km zazwyczaj kosztują 10 000-20 000 zł.

dobrze utrzymane Maluchy z lat 90. lub przebiegiem 50-100 tys. km zazwyczaj kosztują 10 000-20 000 zł. Egzemplarze kolekcjonerskie lub po renowacji - zadbane auta z niskim przebiegiem, w bardzo dobrym stanie wizualnym i technicznym, potrafią osiągać 30 000 czy nawet 60 000 zł (od czasu do czasu pojawiają się też droższe oferty, szczególnie klasyki w idealnym stanie).

Widać więc, że Fiat 126p nie jest już wyłącznie tanim środkiem transportu z PRL-u, lecz dla wielu miłośników motoryzacji stał się klasykiem, którego cena potrafi - przy zadbanym egzemplarzu - być porównywalna z ceną nowego, małego auta miejskiego.

Kultowe samochody z czasów PRL

