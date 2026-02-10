Legendarny maluch powraca. Tak ma wyglądać nowa wersja Fiata 126p

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-10 18:02

Fiat 126p znany Polakom jako Maluch to już ikona, która zmotoryzowała nasz kraj. W czasach PRL każdy chciał go mieć, lecz tylko nieliczni mogli sobie na niego pozwolić. Dziś ostatnie egzemplarze tych samochodów to już perełki, które cieszą się zainteresowaniem głównie wśród kolekcjonerów. Wiele osób z sentymentem wraca jednak do czasów Malucha, a wieści o nowej wersji tego auta aż elektryzują miłośników.

Był marzeniem Polaków. Dziś wraca z nostalgią

Fiat 126p był niezwykle popularny w okresie PRL przede wszystkim dlatego, że dla wielu Polaków stanowił pierwszą realną szansę na posiadanie własnego samochodu. Był stosunkowo tani w produkcji i eksploatacji, prosty w konstrukcji oraz oszczędny, co miało ogromne znaczenie w warunkach niedoboru paliwa i części zamiennych.

Dodatkowo państwo wspierało jego produkcję jako symbol motoryzacji dla mas, a długie kolejki i zapisy na zakup tylko podkreślały jego wartość. Maluch stał się więc nie tylko środkiem transportu, ale także elementem codziennego życia, towarzyszem rodzinnych podróży i wyjazdów wakacyjnych, a z czasem także ikoną kultury i symbolem marzeń o mobilności i odrobinie wolności w realiach gospodarki socjalistycznej.

Polecany artykuł:

Najpiękniejsze miasto w woj. lubuskim według AI. Tu odbywały się procesy o czary

Czy Maluch wróci w nowej odsłonie? Pokazano wizualizacje

Regularnie wśród społeczeństwa pojawia się pytanie, a w zasadzie nadzieja połączona z pytaniem o to czy Fiat 126p powróci w nowej wersji na polskie drogi. Niestety na ten moment nie ma takich planów, lecz kilka lat temu w sieci pojawiły się wyjątkowe wizualizacje elektrycznego malucha. Odpowiada za nie włoskie studio MA-DE, które jednak od 2020 roku nie poczyniło żadnych konkretnych kroków w produkcji. Wizualizacja była prawdopodobnie tylko swego rodzaju zabawą i nostaligcznym powrotem. Jeśli jednak jesteście ciekawi, jak mógłby wyglądać Maluch w nowej, elektrycznej wersji, zapraszamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

126 Vision, czyli nowy Maluch [ZDJĘCIA]

126 Vision
Galeria zdjęć 10

Ile kosztuje teraz Fiat 126p?

Ceny kultowego Fiata 126p, czyli tzw. Malucha na polskim rynku są dziś bardzo zróżnicowane i zależą głównie od stanu technicznego, rocznika, przebiegu oraz tego, czy auto przeszło renowację.

  • Tanie egzemplarze - w stanie do remontu lub z dużym przebiegiem można znaleźć już za około 3 000–8 000 zł w ofertach sprzedaży prywatnej i internetowych ogłoszeniach motoryzacyjnych.
  • Średnia półka - dobrze utrzymane Maluchy z lat 90. lub przebiegiem 50-100 tys. km zazwyczaj kosztują 10 000-20 000 zł.
  • Egzemplarze kolekcjonerskie lub po renowacji - zadbane auta z niskim przebiegiem, w bardzo dobrym stanie wizualnym i technicznym, potrafią osiągać 30 000 czy nawet 60 000 zł (od czasu do czasu pojawiają się też droższe oferty, szczególnie klasyki w idealnym stanie).

Widać więc, że Fiat 126p nie jest już wyłącznie tanim środkiem transportu z PRL-u, lecz dla wielu miłośników motoryzacji stał się klasykiem, którego cena potrafi - przy zadbanym egzemplarzu - być porównywalna z ceną nowego, małego auta miejskiego.

Kultowe samochody z czasów PRL

Kultowe samochody z czasów PRL
Galeria zdjęć 30
QUIZ. Legendarne samochody z czasów PRL. Pamiętasz jak naprawdę nazywał się Maluch czy Trabant?
Pytanie 1 z 10
No to zaczynamy! Jaka jest pełna nazwa tego samochodu?
Fiat 125p
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki