Amfetamina zamiast jedzenia w lodówce! 34-latek z Malborka z poważnymi zarzutami

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-10 14:01

Amfetamina zamiast jedzenia w lodówce i gotówka przygotowana na czarną godzinę. 34-letni mieszkaniec Malborka wpadł w ręce kryminalnych po tym, jak policjanci znaleźli w jego mieszkaniu niemal 300 gramów narkotyków. Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Amfetamina zamiast jedzenia w lodówce! 34-latek z Malborka z poważnymi zarzutami

i

Autor: mat. policji/ Pixabay.com
  • Malborska policja zatrzymała 34-latka, u którego znaleziono znaczne ilości narkotyków.
  • W jego mieszkaniu zabezpieczono blisko 300 gramów amfetaminy, co pozwoliłoby na przygotowanie ponad 500 porcji.
  • Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Sprawdź, jaka kara grozi mu za te przestępstwa.

Ponad 500 porcji amfetaminy w mieszkaniu! 34-latek z Malborka zatrzymany

W czwartek, 5 lutego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku przeprowadzili akcję, w trakcie której zabezpieczyli blisko 300 gramów nielegalnej substancji. W kręgu zainteresowania policjantów znalazł się 34-letni mieszkaniec Malborka, który — według ustaleń kryminalnych — w swoim miejscu zamieszkania miał przechowywać znaczną ilość narkotyków.

- Podczas czynności w mieszkaniu, kryminalni zauważyli na stole worek strunowy z zawartością białego proszku. Następnie podczas przeszukania lodówki, funkcjonariusze ujawnili kolejne hermetycznie zamknięte opakowanie. Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 10 tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłej kary - informują policjanci z Malborka.

34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zabezpieczone substancje poddano wstępnym badaniom, które potwierdziły, że była to amfetamina. I to w ilości pozwalającej na przygotowanie ponad 500 porcji handlowych narkotyku.

34-latek spędzi 3 miesiące w areszcie

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie mężczyźnie dwóch zarzutów: posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

- Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.

Przeczytaj także:
Szok przed salą rozpraw! Kompletnie pijany oskarżony przyjechał autem do sądu. …
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
KORWIN-MIKKE: NOBEL DLA MNIE, NIE DLA TRUMPA!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki