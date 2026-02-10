Amfetamina zamiast jedzenia w lodówce! 34-latek z Malborka z poważnymi zarzutami

Malborska policja zatrzymała 34-latka, u którego znaleziono znaczne ilości narkotyków.

W jego mieszkaniu zabezpieczono blisko 300 gramów amfetaminy, co pozwoliłoby na przygotowanie ponad 500 porcji.

Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Sprawdź, jaka kara grozi mu za te przestępstwa.

Ponad 500 porcji amfetaminy w mieszkaniu! 34-latek z Malborka zatrzymany

W czwartek, 5 lutego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku przeprowadzili akcję, w trakcie której zabezpieczyli blisko 300 gramów nielegalnej substancji. W kręgu zainteresowania policjantów znalazł się 34-letni mieszkaniec Malborka, który — według ustaleń kryminalnych — w swoim miejscu zamieszkania miał przechowywać znaczną ilość narkotyków.

- Podczas czynności w mieszkaniu, kryminalni zauważyli na stole worek strunowy z zawartością białego proszku. Następnie podczas przeszukania lodówki, funkcjonariusze ujawnili kolejne hermetycznie zamknięte opakowanie. Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 10 tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłej kary - informują policjanci z Malborka.

34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zabezpieczone substancje poddano wstępnym badaniom, które potwierdziły, że była to amfetamina. I to w ilości pozwalającej na przygotowanie ponad 500 porcji handlowych narkotyku.

34-latek spędzi 3 miesiące w areszcie

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie mężczyźnie dwóch zarzutów: posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

- Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.

