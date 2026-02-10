Znany warszawski fotograf zatrzymany! Ofiarą Tomasza była młoda modelka

Akcja "łowców głów" zakończona zatrzymaniem

Jak wynika z wtorkowego komunikatu służb, nad sprawą poszukiwanego listem gończym mężczyzny pracowali policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Małopolscy "łowcy głów" zajęli się m.in. ponowną analizą akt sprawy.

"48-letni mężczyzna poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości jeszcze kilka lat temu cieszył się dużą popularnością wśród gwiazd i w środowisku modelingowym. Wykorzystywał swoją pozycję, obiecując karierę młodym dziewczynom, które chciały zaistnieć w świecie modelingu. Wtedy doszło do przestępstwa" - przekazali mundurowi.

Jak dodali, fotograf umówił się w jednym z warszawskich hoteli z młodą kobietą. Pretekstem było wykonanie jej sesji zdjęciowej. Niestety, podczas spotkania doszło do dramatu - według ustaleń śledczych modelka padła ofiarą gwałtu. Sprawa została zgłoszona policji, jednak mężczyzna zniknął po usłyszeniu wyroku. W maju 2025 r. stołeczny sąd wydał za nim list gończy.

Znany warszawski fotograf trafił do zakładu karnego

"W grudniu ubiegło roku sprawą zainteresowali się małopolscy »łowcy głów«. Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, ze 48-latek może ukrywać się w Toruniu. 20 stycznia doszło do zatrzymania. Poszukiwacze w jednym z mieszkań w centrum Torunia zatrzymali 48-latka. Mężczyzna zaszył się w mieszkaniu, z którego nie wychodził. Był zaskoczony, gdy przed drzwiami zjawili się policjanci" - poinformowali funkcjonariusze.

Jak dodali, po zatrzymaniu 48-latek został przewieziony do zakładu karnego. Odbędzie tam karę trzech i pół roku pozbawienia wolności.

„Łowcy głów” w akcji. Znany warszawski fotograf zatrzymany