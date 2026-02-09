Dwie Ukrainki zaatakowane w Pruszkowie. Policja zatrzymała cztery osoby

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-02-09 16:43

W poniedziałek, 9 lutego Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu czterech osób, które - zdaniem funkcjonariuszy - mają związek z pobiciem dwóch kobiet. Do ataku na Ukrainki doszło w miniony weekend w Pruszkowie. Mundurowi współpracują przy sprawie z lokalną prokuraturą.

policja

i

Autor: @Policja_KSP/ X (Twitter)

Dwie Ukrainki zaatakowane w Pruszkowie

Do opisywanego zdarzenia doszło przy ul. Ołówkowej w podwarszawskim Pruszkowie w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze podkreślili, że po przeprowadzonych zatrzymaniach nadal zajmują się ustaleniem dokładnego przebiegu ataku, w którym pokrzywdzone zostały dwie kobiety narodowości ukraińskiej. "Po napaści udzielono im pomocy medycznej. Odniesione obrażenia nie zagrażają ich życiu" - zaznaczyli przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji.

Policja informuje o zatrzymaniach

Jak dodali, mundurowi z Pruszkowa zatrzymali łącznie cztery osoby, które mają mieć związek z pobiciem. To 23-latek, 35-latek, 50-latek oraz 45-latka. "Są z nimi aktualnie wykonywane czynności procesowe" - podkreślili policjanci.

Nie wiadomo, czy na tym zatrzymania się zakończą, gdyż funkcjonariusze poinformowali, iż sprawdzają, czy w zdarzeniu nie uczestniczyły jeszcze inne osoby. Wcześniej w sieci pojawiały się informacje, jakoby w ataku brały udział osoby powiązane ze środowiskiem "kibicowskim", do czego mundurowi również się odnieśli.

"Zebrane dotychczas informacje nie potwierdzają wiadomości przekazywanych przez niektóre media, jakoby z atakiem miała związek grupa pseudokibiców lokalnej drużyny piłkarskiej. Funkcjonariusze współpracują w tej sprawie z Prokuraturą Rejonową w Pruszkowie" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

PRUSZKÓW
POLICJA
POBICIE