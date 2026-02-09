Ksiądz Sławomir A. zatrzymany w Anglii. Podejrzewają go o krzywdzenie dzieci! Prokuratura o ekstradycji

Były ksiądz Sławomir A. z Diecezji Siedleckiej, poszukiwany za molestowanie seksualne nieletnich, został zatrzymany na Wyspie Man przez brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA).

Sławomir A. w latach 2006-2017 dopuścił się wobec pięciu dziewczynek czynów seksualnych, wykorzystując swoją pozycję kapłana i prowadzącego zajęcia muzyczne; przedstawiono mu łącznie 25 zarzutów.

Mimo zatrzymania, postępowanie ekstradycyjne Sławomira A. do Polski wciąż trwa, a ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta przez organy brytyjskie, kolejny termin rozprawy ekstradycyjnej wyznaczono na 5 maja.

Sławomir A. będąc księdzem krzywdził dzieci

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach od lutego 2022 r. prowadziła śledztwo w sprawie molestowania seksualnego młodych dziewcząt przez księdza Sławomira A., który prowadził zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży przy siedleckiej kurii diecezjalnej. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, oparty na zeznaniach pokrzywdzonych. Najmłodsza ofiara duchownego w chwili popełnienia przez niego lubieżnego czynu nie miała nawet 15 lat!

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2006-2017 Sławomir A. wielokrotnie doprowadzał pięć dziewczynek do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, wykorzystując swoją pozycję kapłana i prowadzącego zajęcia muzyczne. Przedstawiono mu łącznie 25 zarzutów!

Jak podkreśliła Diecezja Siedlecka w oficjalnym komunikacie, Sławomir A. przestał być księdzem już w 2019 r., a powodem wydalenia go ze stanu duchownego, nie były odrażające zarzuty, które na nim ciążą, ponieważ pojawiły się one później.

Uciekł do Anglii, tam został zatrzymany

Sławomir A. długo uciekał przed sprawiedliwością. Był poszukiwany listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Dzięki zaangażowaniu brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) ustalono, że poszukiwany ukrywa się na brytyjskiej wyspie Man. Były duchowny pracował tam w jednym z pubów jako barman! Jak przekazało „Słowo Podlasia”, po zatrzymaniu Sławomir A. został przewieziony do Londynu i postawiony przed Westminster Magistrates Court. Były ksiądz nie wyraził zgody na dobrowolną ekstradycję. Decyzja brytyjskiego sądu został osadzony w areszcie.

Kiedy ekstradycja Sławomira A. do Polski? Nieprędko

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Sławomir A. za swoje obrzydliwe czyny względem nieletnich dziewcząt stanie przed polskim sądem. Wciąż trwają czynności ekstradycyjne. I niestety wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę potrwają. Z ustaleń „Słowa Podlasia” wynika, że w grudniu minionego roku odbyło się kolejne posiedzenie aresztowe, podczas którego przedłużono pobyt byłego księdza w jednostce penitencjarnej.

- Postępowanie w sprawie wydania Sławomira A. pozostaje nadal w toku przed organami brytyjskimi - poinformował prok. Bartłomiej Świderski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w rozmowie z lokalnym tygodnikiem. - Do chwili obecnej nie została podjęta ostateczna decyzja w przedmiocie ekstradycji. Strona brytyjska wskazuje, że procedura sądowa może mieć charakter długotrwały, wobec czego nie jest możliwe określenie ram czasowych zakończenia postępowania - dodał.

Jak podkreśliła Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, Sławomir A. wciąż przebywa za kratkami, a kolejny termin rozprawy ekstradycyjnej wyznaczono dopiero na 5 maja.