Najpierw konto na OnlyFans, a teraz to. Ksiądz z osiedla znowu szokuje

Ksiądz Rafał Główczyński, znany jako "Ksiądz z osiedla", znów zaskakuje niekonwencjonalnymi metodami ewangelizacji.

Po założeniu konta na OnlyFans i otwarciu klubokawiarni "co łaska", duchowny ogłosił swój udział w popularnym reality show.

Ksiądz wystąpi w reality show! „Będę ewangelizował”

To nie plotki! Ks. Rafał Główczyński znany jako Ksiądz z osiedla, oficjalnie potwierdził, że weźmie udział w nowej, trzeciej już, edycji polskiego reality show "The Traitors. Zdrajcy", który ponownie poprowadzi Malwina Wędzikowska.

„CZEMU???? Bo mnie zaprosili. PO CO??? Żeby dotrzeć do tych, co nie chodzą do Kościoła ale oglądają telewizję. CO KSIADZ TAM ROBIŁ??? Ewangelizował. JAK??? Obejrzyjcie i zobaczcie” - pisze w mediach społecznościowych duchowny.

Ksiądz z osiedla wciąż szokuje. Konto na OnlyFans, klubokawiarnia za „co łaska”

Ksiądz z osiedla swoją decyzją zaskoczył chyba wszystkich. I to nie pierwszy raz! Młody kapłan słynie ze swoich niekonwencjonalnych pomysłów ewangelizacyjnych. Chyba najgłośniejszym echem w mediach odbiło się założenie przez księdza konta na niebieskiej platformie, czyli OnlyFans! Serwisie kojarzonym głównie z publikowaniem treści erotycznych.

Decyzja ta była połączona z wcześniejszym otwarciem w centrum Warszawy klubokawiarni ewangelizacyjnej. Lokal mieści się pod adresem pod którym nomen omen kiedyś mieściła się agencja towarzyska! A przez ostatnie osiem lat również klub komediowy. - Bardzo mnie to rozbawiło. Na Zachodzie jest taki trend, że kościoły są sprzedawane, a w opuszczonych świątyniach powstają kluby nocne. My ten trend odwracamy. Teraz w miejscu, gdzie dawniej był klub uciech cielesnych dla panów i gdzie działy się rzeczy niezbyt pobożne, my stworzymy klubokawiarnię ewangelizacyjną - stwierdził wówczas ks. Główczyński.

W klubokawiarni nie ma alkoholu ani cennika. Za zamówione dania i napoje każdy zapłaci tyle, ile może, czyli „co łaska”. Nie jest tajemnicą, że utrzymanie lokalu w centrum Warszawy wiąże się z wysokimi kosztami. Aby więc móc zachować model „bez cennika”, ks. Główczyński zdecydował się ruszyć z ewangelizacją również na OlnyFans, a przy okazji zarobić na utrzymanie lokalu.

- Pewnie zaraz zaczną się pytania, dlaczego nie zbieram pieniędzy na Patronite albo innej platformie tego typu. Odpowiedź jest prosta: na Patronite podobnych zbiórek jest wiele, a z tego, co wiem, na tego typu platformie jeszcze żaden ksiądz nie prosił o wsparcie swoich działań - wyjaśnił duchowny.

Ksiądz z osiedla często podkreśla, że bliska jest mu idea docierania z Ewangelią do miejsc, które zdecydowanie nie kojarzą się z Kościołem.

"The Traitors. Zdrajcy". Co to za program?

"The Traitors. Zdrajcy" to reality-show oparty na holenderskim formacie. Uczestnicy walczą w nim o wysoką nagrodę pieniężną, próbując jednocześnie zdemaskować osoby potajemnie sabotujące przebieg gry. Wykonują zadania, zawiązują sojusze i eliminują podejrzanych. Cały program bazuje na strategii, psychologii i umiejętności manipulowania innymi. Jak odnajdzie się tam ks. Główczyński? Premiera nowego sezonu "The Traitors. Zdrajcy" już 22 lutego o godz. 19:45.