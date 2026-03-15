Planujesz niedzielę w Warszawie? Oto, co musisz wiedzieć o utrudnieniach w centrum miasta!

Utrudnienia w Warszawie. Zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu

Jak informuje policja na portalu X: − Utrudnienia na Krakowskim Przedmieściu występować będą w niedzielę od godziny 14 do 22.

Powód? Zgromadzenie pod hasłem „Chcemy być SAFE”. Policja zapewnia, że nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia będą czuwać stołeczni funkcjonariusze, a funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą kierować ruchem i wskazywać alternatywne trasy przejazdu.

Bieg BeMore 5K na Bemowie. Zmiany w komunikacji miejskiej

Jednocześnie Bemowo zamieni się w trasę biegową. W niedzielę (15 marca) ruszy tam BeMore 5K, a start i meta znajdą się w sąsiedztwie urzędu dzielnicy. Zawodnicy pobiegną jedną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich do Radiowej, skręcą w stronę Wojskowej Akademii Technicznej i zawrócą kilkadziesiąt metrów przed ulicą Ebro, wracając tą samą drogą.

To oznacza zmiany dla komunikacji miejskiej. ZTM informuje, że trasy będą zmieniały autobusy linii 122 oraz 523. Utrudnienia dotkną także tramwaje. W godzinach od ok. 10:30 do 13 tramwaje linii 20 nie dojadą do Boernerowa, tylko pojadą ulicami Radiową, Powstańców Śląskich i Górczewską do pętli Osiedle Górczewska. W tym czasie autobusy linii 220 zakończą kursy na Starym Bemowie.

Autobusy linii 112 również odczują zmiany. W godzinach od 6 do 14, z powodu modyfikacji dla linii 122 i 220 oraz wyłączenia ruchu tramwajowego, trasa zostanie wydłużona do ulicy Radiowej. W kierunku Nowego Bemowa pojadą prosto ulicą Powstańców Śląskich, skręcą w lewo we Wrocławską, następnie w Radiową, gdzie zakończą kursy na przystanku Radiowa 02. Stamtąd wyruszą w stronę CH Marki, wracając ulicą Powstańców Śląskich na stałą trasę.

Roboty drogowe i objazdy tramwajów na Bemowie

Do tego dochodzą roboty drogowe. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że deweloper buduje sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez Powstańców Śląskich na wysokości ulicy Pirenejskiej. Zostanie tam też przesunięta zebra przez torowisko tramwajowe, która obecnie znajduje się przy ulicy Czerwonych Maków. W związku z tym w weekendy 14-15 i 21-22 marca tramwaje nie będą kursowały ulicą Powstańców Śląskich między pętlą Nowe Bemowo a Radiową.

Co z liniami tramwajowymi? Tramwaje linii 28 będą jeździły na trasie Dworzec Wschodni – Metro Młociny, ale ominą Powstańców Śląskich, jadąc Wólczyńską i Nocznickiego do węzła Młociny. Linie 23 zakończą kursy z Czynszowej na pętli Koło, a tramwaje linii 26 zostaną skierowane w Radiową. Z kolei linia 24 dojedzie do pętli Osiedle Górczewska, z ulicy Radiowej skręcając w Powstańców Śląskich w lewo.

Warszawiacy powinni przygotować się na duże utrudnienia w komunikacji i korki. Policja apeluje o korzystanie z alternatywnych tras i transportu publicznego, jeśli to możliwe. Niedziela na Krakowskim Przedmieściu i Bemowie zapowiada się więc jako prawdziwy test cierpliwości!

