Warszawa miała lotnisko w samym centrum miasta. Dzisiaj jest tam wielki park!

Początki Lotniska na Okęciu

29 kwietnia 1934 roku oficjalnie otwarto warszawskie lotnisko na Okęciu − dzisiejsze Lotnisko Chopina. Uroczystość miała wyjątkową rangę: pojawili się m.in. prezydent Ignacy Mościcki, premier Janusz Jędrzejewicz oraz przedstawiciele międzynarodowych linii lotniczych. Nowy terminal przejął ruch pasażerski z dotychczasowego lotniska mokotowskiego, które działało na Polu Mokotowskim.

To właśnie tam, w samym sercu rozwijającej się Warszawy, przez lata funkcjonowało pierwsze stołeczne lotnisko, obsługujące zarówno ruch cywilny, jak i wojskowy. Jednak wraz z rozwojem miasta zapadła decyzja o jego likwidacji i budowie nowych portów lotniczych. Okęcie miało być początkowo tylko rozwiązaniem tymczasowym dla ruchu cywilnego, do czasu powstania docelowego lotniska na Gocławiu. Jak pokazała historia, „tymczasowe” okazało się trwałe.

Jak wyglądało Okęcie na początku?

Pierwotne lotnisko na Okęciu wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Nie miało betonowych pasów startowych. Zamiast nich funkcjonowało rozległe pole wzlotów o wymiarach ponad kilometra. Projekt oparto na nowoczesnych jak na tamte czasy rozwiązaniach, inspirowanych francuską myślą inżynieryjną, zakładającą centralne pole startowe otoczone infrastrukturą.

Już w pierwszym roku działalności lotnisko obsłużyło ponad 10 tysięcy pasażerów. Dla porównania − dziś są to miliony rocznie, co czyni Lotnisko Chopina największym portem lotniczym w Polsce i główną bazą operacyjną Polskich Linii Lotniczych LOT.

Tragiczne momenty w historii lotniska

Historia Okęcia to także dramatyczne momenty. We wrześniu 1939 roku lotnisko stało się jednym z pierwszych celów niemieckich bombardowań. Zniszczono pasy startowe, hangary i infrastrukturę techniczną. W czasie okupacji port był wykorzystywany przez Luftwaffe, a w 1944 roku został częściowo zniszczony przez wycofujące się wojska niemieckie.

Po wojnie lotnisko szybko wróciło do życia. Już w marcu 1945 roku wznowiono cywilne loty. W kolejnych dekadach było systematycznie rozbudowywane. Przełomem była modernizacja zakończona w 1969 roku, która umożliwiła obsługę rosnącego ruchu pasażerskiego bez przerywania działalności portu.

Skąd nazwa Lotnisko Chopina?

Ciekawostką jest również sama nazwa. Przez dziesięciolecia funkcjonowało jako Okęcie: od nazwy osiedla, na którym się znajduje. Dopiero w 2001 roku nadano mu imię Fryderyka Chopina, a od 2010 obowiązuje oficjalna nazwa Lotnisko Chopina. Mimo to wielu warszawiaków do dziś mówi po prostu: „lecę z Okęcia”.

Dziś port obsługuje loty rozkładowe, czarterowe i cargo, a jego przyszłość wciąż jest tematem dyskusji, zwłaszcza w kontekście planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jedno jest pewne: historia, która zaczęła się 92 lata temu, i jeszcze wcześniej na Polu Mokotowskim, wciąż trwa.

