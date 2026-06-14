Motocyklista huknął w bariery na wiadukcie. 34-latek zginął na miejscu

Stojadła. Motocyklista roztrzaskał się na wiadukcie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło kwadrans po godz. 13 w niedzielę, 14 czerwca, pod Mińskiem Mazowieckim. Informacje potwierdziła st. sierż. Paula Antolak.

- Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Stojadła doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, ze 34-letni kierujący motocyklem marki Suzuki, jadąc w kierunku Stanisławowa, utracił panowanie nad motocyklem, a następnie uderzył w bariery ochronne - poinformowała policjantka.

Ratownicy podjęli reanimację 34-latka, ale ostatecznie jego życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon motocyklisty.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w Stojadle

Po tragicznym wypadku droga krajowa nr 50 w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy kierowani są na objazdy.

Na miejscu policjanci pracują pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

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