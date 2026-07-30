Po pobiciu Ukraińców prokuratura wszczęła śledztwo ws. Gromdy. Mówi o radykalnej ksenofobii i rasizmie

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące treści publikowanych przez podmioty powiązane z federacją Gromda Fight Club.

To efekt sprawy brutalnego pobicia pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Jednym z podejrzanych jest zawodnik Gromdy.

Śledczy uznali, że publikowane materiały mogą nawoływać do nienawiści i przemocy na tle narodowościowym oraz rasowym.

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Śledczy przeanalizowali publikacje Gromdy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że przeprowadziła analizę ogólnodostępnych treści publikowanych przez osoby i podmioty związane z Gromda Fight Club. W ocenie śledczych materiały mają "radykalnie ksenofobiczny i rasistowski charakter". Prok. Piotr Antoni Skiba wskazuje, że wpisy, grafiki i nagrania są skierowane przede wszystkim przeciwko osobom narodowości ukraińskiej, przedstawicielom innych ras oraz imigrantom z krajów Afryki i Azji.

Prokuratura bada nawoływanie do przemocy

Zdaniem śledczych część publikowanych materiałów może wyczerpywać znamiona przestępstw polegających na publicznym nawoływaniu do przemocy i nienawiści z powodów narodowościowych, etnicznych i rasowych, a także publicznym pochwalaniu przemocy oraz znieważaniu określonych grup ludzi. Prokuratura sprawdzi również, czy publikowane treści nie propagowały ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

Postępowanie dotyczy materiałów publikowanych od maja 2025 roku do lipca 2026 roku na profilach @GromdaTV w serwisie X, @Gromda na YouTube oraz profilu Gromda na Facebooku. Śledczy badają wpisy tekstowe, grafiki i nagrania wideo.

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Wszystko zaczęło się po ataku we Wrocławiu

Impulsem do wszczęcia postępowania była sprawa brutalnego pobicia pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. W śledztwie prowadzonym przez dolnośląskich śledczych zarzuty usłyszało już dwóch mężczyzn, a jednym z nich jest zawodnik federacji Gromda Fight Club. Policja nadal poszukuje trzeciego uczestnika napaści.

To właśnie po tej sprawie warszawska prokuratura postanowiła przyjrzeć się działalności internetowej podmiotów powiązanych z federacją.

Śledztwo prowadzone jest m.in. pod kątem publicznego nawoływania do nienawiści i przemocy, propagowania ideologii nawołującej do stosowania przemocy oraz publicznego znieważania osób z powodu ich narodowości, rasy lub pochodzenia. Za najpoważniejsze z badanych przestępstw grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.