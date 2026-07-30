Byli oskarżeni o gwałt, później uniewinnieni. Dziennikarze TVN Turbo znów stanęli przed sądem

Oskarżeni dziennikarze zaprzeczają zarzutom

Na rozprawę stawili się obaj oskarżeni wraz z obrońcami. Kornacki i Mikiciuk od początku stanowczo zaprzeczają zarzutom i zgodzili się na publikację swoich nazwisk oraz wizerunków. Po nieprawomocnym uniewinnieniu Kornacki mówił w nagraniu na Facebooku, że „nie było ani jednego argumentu”, by utrzymać jakikolwiek zarzut, a treść aktu oskarżenia „zniszczyła jego życie osobiste, rodzinne i zawodowe”.

Mikiciuk określił sprawę jako „jeden z największych horrorów”, których doświadczył. Podkreślał, że nie życzy takiego przeżycia „nawet najgorszym wrogom”, a po wyroku I instancji mówił, że „sprawiedliwość absolutnie zwyciężyła”.

Zarzuty prokuratury i tło sprawy

Prokuratura Rejonowa Katowice‑Północ zarzuca dziennikarzom, że w październiku 2024 r., wykorzystując upojenie alkoholowe dwóch kobiet w wieku 26 i 34 lat, doprowadzili je do obcowania płciowego. Do zdarzenia miało dojść w Katowicach, gdzie realizowali kolejny odcinek swojego programu. Po ujawnieniu sprawy TVN Turbo zawiesił współpracę z Kornackim i Mikiciukiem do czasu pełnego wyjaśnienia okoliczności.

Przebieg rozprawy bez udziału publiczności

Podobnie jak w I instancji, także apelacja toczy się przy wyłączonej jawności. Na sali mogą przebywać jedynie strony postępowania. Media zostały zobowiązane do opuszczenia sali, a sąd zapowiedział, że jawny będzie wyłącznie sam wyrok.

Czy wyrok zapadnie dziś?

Na razie nie wiadomo, czy Sąd Apelacyjny ogłosi orzeczenie jeszcze w czwartek. Informacja o terminie ogłoszenia wyroku ma zostać przekazana po zakończeniu posiedzenia.

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QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie