Temat fabryki Footprint przy ulicy Inwestycyjnej w Piekarach Śląskich przewija się w przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu. Początkowo w tym miejscu miało powstać potężne centrum logistyczne, ale ostatecznie zapadła decyzja, że hala będąca własnością firmy Hillwood posłuży amerykańskiemu przedsiębiorstwu, które wytwarza innowacyjne opakowania.

Obecnie proces przygotowawczy zdecydowanie nabiera tempa. Radny Piekar Śląskich Daniel Pliszka poinformował, że po trwającej jakiś czas przerwie na rynku znów pojawiły się ogłoszenia o pracę w nowym zakładzie.

– Footprint coraz bliżej uruchomienia produkcji w Piekarach! Od pierwszych ogłoszeń o pracę minął już niemal rok. Wiele osób pytało, kiedy fabryka ruszy. Teraz ponownie pojawiają się oferty zatrudnienia, a przygotowania do uruchomienia zakładu wyraźnie przyspieszają – przekazał 28 lipca w mediach społecznościowych.

Aktualnie amerykański gigant poszukuje między innymi osób na stanowiska operatora lub operatorki produkcji, a także specjalisty do spraw zakupów czy menedżera IT. W ubiegłych miesiącach poszukiwano już ekspertów z branży logistycznej, jakościowej oraz osób do obsługi linii wytwarzających słomki i pras drukarskich.

Warto przypomnieć, że początkowy etap rekrutacji rozpoczął się we wrześniu 2025 roku. Docelowo w zakładzie swoje miejsce pracy ma znaleźć kilkaset osób.

W Piekarach powstaną ekologiczne kubki. Produkcja ma ruszyć jesienią

Zadaniem fabryki Footprint w Piekarach Śląskich będzie produkcja innowacyjnych kubków, które posłużą do podawania zarówno zimnych, jak i gorących napojów. Przedsiębiorstwo skupia się na rozwiązaniach, które pozwolą zminimalizować użycie jednorazowego plastiku.

W papierowych opakowaniach nie uświadczymy już standardowej warstwy z tworzywa sztucznego PE, ponieważ zastąpi ją nowoczesna powłoka mineralna. Z informacji udostępnionych przez producenta wynika, że takie podejście ma znacznie ułatwić późniejszy proces recyklingu i kompostowania.

– Footprint powstało z misją tworzenia zdrowszej planety poprzez eliminację tworzyw sztucznych jednorazowego i krótkotrwałego użytku. Projektujemy, rozwijamy i produkujemy technologie biodegradowalne, kompostowalne oraz podlegające recyklingowi – informuje firma.

Pierwotne plany zakładały start produkcji już w 2024 roku, lecz ostatecznie termin uległ zmianie. Dopiero pod koniec sierpnia 2025 roku opublikowano pierwsze oferty zatrudnienia. Wszystko wskazuje na to, że fabryka pełną parą ruszy dopiero jesienią 2026 roku.

Zakład firmy Footprint ma stanowić bardzo ważny punkt na przemysłowej mapie Piekar Śląskich, generując dodatkowe miejsca pracy w regionie.

Fabryka Footprint w Piekarach Śląskich: