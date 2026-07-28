Tajemnice ukryte pod Oficyną Zamkową

W związku z planowaną rewitalizacją Oficyny Zamkowej oraz przystosowaniem obiektu do działalności muzealnej Muzeum Zamkowe w Pszczynie przeprowadziło kompleksowe badania archeologiczne. Prace rozpoczęto od badań georadarowych, które pozwoliły wskazać miejsca wymagające dalszej analizy. Następnie archeolodzy wykonali 21 wykopów – zarówno wewnątrz budynku oficyny, jak i wokół niego.

Największym odkryciem okazały się pochówki datowane wstępnie na XVI wiek. Ich układ wskazuje, że teren ten przez dłuższy czas mógł pełnić funkcję cmentarza. W tym samym miejscu badacze odsłonili również pozostałości kamiennej budowli, która prawdopodobnie była związana z funkcjonowaniem nekropolii.

Podobne znaleziska odkryto także w rejonie Bramy Wybrańców. Archeolodzy przypominają, że nie jest to pierwsze takie odkrycie w tej części zamku – ślady pochówków odnaleziono również podczas prac budowlanych prowadzonych na dziedzińcu w 1996 roku.

Tysiące zabytków i ślady dawnego zagospodarowania

Badania prowadzone po wschodniej stronie Oficyny Zamkowej, na odcinku około 55 metrów, przyniosły kolejne informacje o historii tego miejsca. W rejonie dawnej fosy lub młynówki odkryto pozostałości drewnianych konstrukcji służących prawdopodobnie do wzmacniania i odwadniania podmokłego terenu. Archeolodzy znaleźli również fragment kanału, ślady mogące być pozostałościami urządzeń młyńskich oraz kamienny mur oporowy pochodzący z XVIII–XIX wieku.

Podczas całych prac pozyskano około 3000 zabytków ruchomych. Wśród nich znalazły się fragmenty ceramiki, kafle piecowe, szkło, żelazne przedmioty oraz monety.

Wyniki badań pozwalają lepiej zrozumieć, jak na przestrzeni wieków zmieniało się otoczenie pszczyńskiego zamku. Odkrycia dostarczają nowych informacji o funkcjach, jakie pełniły poszczególne części zespołu zamkowego, oraz o codziennym życiu mieszkańców tego miejsca przed setkami lat.

Za prowadzenie badań odpowiadał mgr Patryk Borowiecki. W pracach uczestniczyli również mgr Bożena Marczyk-Chojnacki, mgr Arkadiusz Chojnacki oraz mgr Mikołaj Ostrowski. Zespół wspierali także specjaliści z różnych dziedzin, m.in. prof. Marek Krąpiec, dr hab. Jarosław Wilczyński, dr Paulina Matys-Kowalczyk, dr Arkadiusz Wrębiak, dr Sławomir Chwałek oraz mgr inż. arch. Ryszard Głowacki.