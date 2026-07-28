Polka wygrała brytyjskie "Love Island". Julia zmiażdżyła konkurencję

"Love Island" to światowy fenomen, ale nie w Polsce

Ten wywodzący się z Wielkiej Brytanii format stworzony przez ITV Studios błyskawicznie stał się wielkim hitem na świecie, doczekawszy się ponad dwudziestu własnych edycji w różnych krajach. W programie śledzimy losy grupy atrakcyjnych singli, którzy zamieszkują w ekskluzywnej rezydencji w ciepłych krajach. Ich podstawowym zadaniem jest utrzymanie się w show jak najdłużej. Zapewnia im to udział w cyklicznych przeparowaniach, podczas których muszą znaleźć partnera - kierując się uczuciem, sympatią lub chłodną kalkulacją. Osoba, która pozostanie bez pary, natychmiast odpada z programu.

Życie mieszkańców wille nie jest jednak spokojne, bo stale zakłócają je nowi, atrakcyjni uczestnicy, różnorodne wyzwania oraz kultowy test lojalności znany jako "Casa Amor". Duży wpływ na wydarzenia mają też widzowie, którzy oddają głosy na swoich ulubieńców przez dedykowaną aplikację. Ostatecznie to właśnie najpopularniejsza decyzją publiczności para zgarnia nagrodę główną.

W Polsce od lat program nie jest już emitowany. Polsat zrezygnował z emisji tego reality show.

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Julia Majchrzak podbija "Love Island"

Julia Majchrzak z przytupem weszła do "Love Island". Polka pojawiła się w projekcie podczas etapu Casa Amor i niemal natychmiast zwróciła na siebie uwagę dwóch uczestników. Ostatecznie stworzyła parę z Lorenzem. 26-letnia Polka, mieszkająca na co dzień w Londynie, zyskała sympatię zarówno współmieszkańców wilii, jak i publiczności. Oglądający program zwrócili uwagę, że jedna z uczestniczek, Lola, traktuje Julię w sposób opresyjny. Zarzucają jej, że wchodziła Julce w słowo, obgadywała ją poza jej plecami, a także przypisywała jej wypowiedzi, które nigdy nie padły. Podczas prób wyjaśnienia sytuacji ze strony Polki, Lola potrafiła jedynie patrzeć na nią z góry i złośliwie się podśmiewać.

Sama Lola w rozmowie z telewizją ITV odpiera te zarzuty i przekonuje, że w transmisji pominięto ich dobre chwile oraz zwyczajne rozmowy. Twierdzi, że sytuacja była skomplikowana, ponieważ mimo chęci zażegnania sporu, Julia stale do niego powracała. Zdaniem Loli całe zajście zostało wyolbrzymione przez niekorzystny montaż, a ona sama nie czuje się winna.

Po odejściu Loli kolejna dziewczyna postanowiła "gnębić Julię". Polka wytknęła Priyi, że jest niekonsekwentna w swoim działaniu i nie buduje szczerej relacji romantycznej. Spowodowało to napięcie w całej willi, ponieważ uczestnicy nie wiedzieli, po czyjej stronie stanąć.

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Julia Majchrzak głosami widzów została zwycięzcą 13. edycji "Love Island. UK". To jej relacja z Lorenzo została uznana przez Brytyjczyków za najbardziej szczerą oraz z największą szansą na przetrwanie po programie. Oboje w rozmowie z ITV stwierdzili, że po programie chcieliby spróbować relacji romantycznej stricte jako chłopak i dziewczyna.

Julka odniosła się też do jednego z zarzutów uczestników, czyli jej przesadnej szczerości.

- Nie jestem wstydliwa. Kocham wyrażać swoje opinie i dyskutować. Po to tutaj też jesteśmy. Czasami w domu oglądam różne rzeczy, też je komentuję. Czasami nie myślę, co mówię, tylko mówię to, co widzę - powiedziała Julia w rozmowie z ITV.

Majchrzak nie ukrywała też, że jedna rzecz ją zabolała w całym programie.

- Wszystko uchodzi ci na sucho w tej willi, trochę mącisz i nikt ci nigdy tego nie wytyka - powiedziała Julia.

Mimo to dziewczyna nie skreśla ich relacji. Za główny cel stawia sobie obecnie nauczenie Lorenzo poprawnego wymawiania jej... nazwiska. Para nie ukrywa, że myśli również o tym, aby część nagrody przeznaczyć na wspólne zamieszkanie. Nie wiadomo jednak czy chodzi o najem czy zakup nieruchomości.