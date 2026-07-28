Borys Szyc zrzucił 15 kg w cztery miesiące. Zdradził sekret swojej niesamowitej metamorfozy

Tak zmieniła się dieta Borysa Szyca

Borys Szyc jakiś czas temu postanowił zmienić swoje życie. Aktor znany z takich filmów jak "Vinci" i "Kac Vegas" zmienił nawyki i efekty pojawiły się bardzo szybko. Zdradził, że w cztery miesiące udało mu się zrzucić kilkanaście kilogramów. Okazuje się, że kluczem do sukcesu była rezygnacja ze słodyczy, mąki oraz soli. Było to dla niego trudne, ponieważ uwielbiał słodkie przyjemności.

Zwłaszcza lody. Było lato. W ogóle od cukru całego. Cukier jest niestety mocnym narkotykiem. Ja lubiłem słodycze w przeróżnej postaci i zupełnie z nich zrezygnowałem. W moje urodziny pierwszy raz zjadłem kawałek tortu - mówił Borys Szyc w rozmowie z portalem "Jastrząb Post".

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Borys Szyc pokochał sport

Borys Szyc zauważył zmiany nie tylko na wadze, ale też w lustrze. Aktualnie może pochwalić się lepszą sylwetką niż niejeden młodszy mężczyzna. Jest to efekt wielu godzin poświęconym ćwiczeniom.

Rano ćwiczyłem na czczo po 40 minut. Do tego kilka razy w tygodniu siłownia. A do tego gram fanatycznie w tenisa, prawie codziennie - opowiadał we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

Gwiazdor udowodnił sobie i innym, że samodyscyplina może pokazać szybkie i imponujące rezultaty. Chwali go za to również jego żona.

Justyna Nagłowska o metamorfozie męża

Justyna Nagłowska, ukochana Borysa Szyca, wyjaśniła motywację męża. Jest dumna z jego osobistego sukcesu.

Jego motywacją jest przede wszystkim zdrowie. Teraz wykonał coś nieludzkiego, w cztery miesiące doszedł do takiej formy. Jest dla mnie dużą inspiracją. Jeśli chodzi o ruch, to nie mam lekko, bo muszę się ruszać, jak mam takiego męża - mówiła Nagłowska w rozmowie z dziennikarką serwisu "Jastrząb Post".