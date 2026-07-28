Sypię po 2 łyżki do swojego skrzydłokwiatu. Roślina wygląda jak na zdjęciu. Ma pełno kwiatów i zielonych liści. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat, choć łatwy w pielęgnacji, czasem odmawia kwitnienia i marnieje, sygnalizując potrzebę intensywnego odżywienia.

Zamiast drogich nawozów, wykorzystaj ten odpad – zaledwie dwie łyżeczki co trzy miesiące sprawią, że roślina obsypie się kwiatami.

Odkryj, jak prawidłowo zastosować ten domowy nawóz, bogaty w azot i inne składniki, aby Twój skrzydłokwiat rósł jak szalony!

Sypię po 2 łyżki do swojego skrzydłokwiatu. Roślina ma pełno kwiatów i zielonych liści

Skrzydłokwiat, znany również jako lilia pokoju, od wielu lat jest jednym z najbardziej lubianych roślin doniczkowych w polskich domach. I ten fakt nikogo nie dziwi, gdyż stanowi on fantastyczną ozdobę pomieszczenia. Piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn nie kwitnie lub wręcz marnieje. To znak, że nasz skrzydłokwiat wymaga bogatego odżywienia. I wcale nie musimy stosować specjalistycznych nawozów do roślin zielonych czy kwitnących. Czasami wszystko, czego potrzebuje nasz skrzydłokwiat mamy praktycznie pod ręką. Tak jest w przypadku fusów po kawie. Od jakiegoś czasu stosuję je jako nawóz do swojego skrzydłokwiatu, a ten odwdzięcza mi się pięknymi białymi kwiatami i gąszczem zielonych liści. Wystarczy wsypać do doniczki dwie łyżeczki fusów i wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Taki zabieg stosuję raz na 3 miesiące, a skrzydłokwiat kwitnie i rośnie jak na drożdżach.

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu. Jak działają fusy z kawy?

Najważniejsze jest, aby fusy były użyte i wysuszone. Świeże fusy mogą być zbyt silne i zawierać za dużo kofeiny, która w dużych ilościach może hamować wzrost roślin. A jak one działają na kondycję skrzydłokwiatu? Fusy z kawy są prawdziwą skarbnicą składników odżywczych. Przede wszystkim bogate są w azot, niezbędny do bujnego wzrostu zielonych liści i utrzymania ich intensywnej barwy. Zawierają również mniejsze, ale cenne ilości potasu i fosforu, a także szereg mikroelementów, które wspierają ogólną kondycję rośliny. Fusy pomagają też utrzymać lekko kwaśne środowisko w glebie, co jest optymalne dla skrzydłokwiatów. Wymieszane z podłożem, fusy zwiększają jego przepuszczalność i napowietrzenie, co sprzyja rozwojowi korzeni.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Co zrobić, aby rósł jak szalony?

Jak już wspomniałam, pielęgnacja skrzydłokwiatu jest naprawdę łatwa, gdyż nie jest to roślina wymagająca. Potrzebuje on wysokiej wilgotności powietrza, dlatego też warto go regularnie zraszać. Nie lubi niskich temperatur. Zimą temperatura pomieszczenia powinna oscylować wokoło 18 st. C. Eksperci radzą, by co roku na wiosnę go przesadzać. Podłoże doniczkowe do skrzydłokwiatu powinno być luźne, lekko przepuszczalna o odczynie kwaśnym. Na dnie doniczki warto usypać warstwę drenażu. Latem i wiosną należy go podlewać 2-3 razy w tygodniu, natomiast zimą można to ograniczyć. Nie zapominaj o wycieraniu kurzu z liści skrzydłokwiatu, dzięki temu roślina będzie mogła skutecznie filtrować powietrze.

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Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie