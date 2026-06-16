Zamiast do zupy dodaję do skrzydłokwiatu, a ten zaczyna rosnąć jak szalony. Ekologiczny nawóz, który pobudzi kwitnienie nawet marniejącego skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat, znany z oczyszczania powietrza, często nie kwitnie, mimo że powinien obsypywać się białymi kwiatami przez większą część roku.

Za brak kwitnienia odpowiada najczęściej niewłaściwe światło, zbyt suche powietrze lub nadmiar azotu, który pobudza tylko liście.

Poznaj prosty, domowy trik z liści laurowych, który sprawi, że Twoja roślina wreszcie zakwitnie i zachwyci Cię bujnymi kwiatami!

Dlaczego skrzydłokwiat nie chce kwitnąć?

Dla wielu osób skrzydłokwiat to obowiązkowy kwiat w domu. Ceniony jest on przede wszystkim z uwagi na swoje właściwości oczyszczania powietrza. Roślina ta skutecznie filtruje powietrze z toksyn. Nawet badania NASA wykazały, że skrzydłokwiat usuwa niebezpiecznie związki takie jak: formaldehyd, benzen, ksylen i trójchloroetylen. Warto jednak pamiętać, że liście skrzydłokwiatu zawierają szczawiany wapnia, które stanowią zagrożenie dla małych dzieci oraz zwierząt domowych. Zawsze zatem stawiaj skrzydłokwiat w takim miejscu, aby dzieci i zwierzęta nie miały do niego dostępu.

Skrzydłokwiat kwitnie od marca do września. Obsypuje wtedy białymi kwiatami przypominającymi żagle. Zdarza się jednak, że z jakiś powodów skrzydłokwiat wstrzymuje kwitnienie. Najczęściej winna jest temu nieodpowiednia pielęgnacja. Skrzydłokwiat może przestać kwitnąć jeżeli ma za mało światła. Roślina ta najlepiej rośnie z dobrze nasłonecznionych stanowiskiem z rozproszonym światłem. W cieniu będzie wypuszczać jedynie liście. Kolejnym powodem może być zbyt suche powietrze. Kwiat ten naturalnie pochodzi z lasów tropikalnych, gdzie panuje wysoka wilgotność powietrza. Świetnym sposobem na poradzenie sobie ze zbyt suchym powietrzem jest regularnie zraszanie liści lub postawienie miski z wodą obok doniczki. Zdarza się, że skrzydłokwiat nie kwitnie z powodu przenawożenia azotem. Składnik ten świetnie pobudza kwiaty, ale w za dużej ilości może prowadzić do nadmiernego wzrostu rośliny kosztem wypuszczania kwiatów.

Wrzuć 5 listków do garnka i zagotuj. Podlewaj tym skrzydłokwiat, a będzie kwitł jak szalony

Domowa odżywka może pobudzić skrzydłokwiat do kwitnienia. Delikatnie dostarcza ona potrzebnych witamin i minerałów, a także stymuluje naturalne procesy kwiatów doniczkowych. W przypadku skrzydłokwiatu poleca się ekologiczny nawóz na bazie liści laurowych. Zawierają one liczne minerały, a przede wszystkim potas i fosfor, które bezpośrednio wpływają na procesy kwitnienia, wzmacniają odporność rośliny na warunki atmosferyczne, w tym na susze, a także stymulują układ korzeniowy. Przygotowanie takiej odżywki jest banalnie proste. Do garnka wrzuć 5 lisków laurowych (mogą być suszone) zalej 0.5 litra wody i zagotuj. Gdy woda zrobi się ciemna zdejmij z kuchenki i poczekaj aż wywar ostygnie. Raz na dwa tygodnie podlewaj nim skrzydłokwiat. Odżywkę tę możesz stosować przez cały okres wegetacji, a także poza nim, gdy kwiat będzie potrzebować dodatkowego wsparcia.

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