Zamiast do zupy dodaję do skrzydłokwiatu, a ten zaczyna rosnąć jak szalony. Ekologiczny nawóz, który pobudzi kwitnienie nawet marniejącego skrzydłokwiatu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-16 9:17

Skrzydłokwiat w warunkach doniczkowych kwitnie od marca aż do września. Zdarza się jednak, że roślina zamiast wypuszczać nowe pąki zaczyna marnieć. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być ratunkowy nawóz do skrzydłokwiatu. Wzmacnia on korzenie i łodygi, a także pobudza roślinę do kwitnienia. To łagodna kuracja do stosowanie w okresie wegetacyjnym skrzydłokwiatu.

Podlewanie skrzydłokwiatu
Autor: Ludmila Kapustkina/ Getty Images Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat, aby dobrze rósł?
  • Skrzydłokwiat, znany z oczyszczania powietrza, często nie kwitnie, mimo że powinien obsypywać się białymi kwiatami przez większą część roku.
  • Za brak kwitnienia odpowiada najczęściej niewłaściwe światło, zbyt suche powietrze lub nadmiar azotu, który pobudza tylko liście.
  • Poznaj prosty, domowy trik z liści laurowych, który sprawi, że Twoja roślina wreszcie zakwitnie i zachwyci Cię bujnymi kwiatami!

Dlaczego skrzydłokwiat nie chce kwitnąć? 

Dla wielu osób skrzydłokwiat to obowiązkowy kwiat w domu. Ceniony jest on przede wszystkim z uwagi na swoje właściwości oczyszczania powietrza. Roślina ta skutecznie filtruje powietrze z toksyn. Nawet badania NASA wykazały, że skrzydłokwiat usuwa niebezpiecznie związki takie jak: formaldehyd, benzen, ksylen i trójchloroetylen. Warto jednak pamiętać, że liście skrzydłokwiatu zawierają szczawiany wapnia, które stanowią zagrożenie dla małych dzieci oraz zwierząt domowych. Zawsze zatem stawiaj skrzydłokwiat w takim miejscu, aby dzieci i zwierzęta nie miały do niego dostępu.

Skrzydłokwiat kwitnie od marca do września. Obsypuje wtedy białymi kwiatami przypominającymi żagle. Zdarza się jednak, że z jakiś powodów skrzydłokwiat wstrzymuje kwitnienie. Najczęściej winna jest temu nieodpowiednia pielęgnacja. Skrzydłokwiat może przestać kwitnąć jeżeli ma za mało światła. Roślina ta najlepiej rośnie z dobrze nasłonecznionych stanowiskiem z rozproszonym światłem. W cieniu będzie wypuszczać jedynie liście. Kolejnym powodem może być zbyt suche powietrze. Kwiat ten naturalnie pochodzi z lasów tropikalnych, gdzie panuje wysoka wilgotność powietrza. Świetnym sposobem na poradzenie sobie ze zbyt suchym powietrzem jest regularnie zraszanie liści lub postawienie miski z wodą obok doniczki. Zdarza się, że skrzydłokwiat nie kwitnie z powodu przenawożenia azotem. Składnik ten świetnie pobudza kwiaty, ale w za dużej ilości może prowadzić do nadmiernego wzrostu rośliny kosztem wypuszczania kwiatów. 

Wrzuć 5 listków do garnka i zagotuj. Podlewaj tym skrzydłokwiat, a będzie kwitł jak szalony

Domowa odżywka może pobudzić skrzydłokwiat do kwitnienia. Delikatnie dostarcza ona potrzebnych witamin i minerałów, a także stymuluje naturalne procesy kwiatów doniczkowych. W przypadku skrzydłokwiatu poleca się ekologiczny nawóz na bazie liści laurowych. Zawierają one liczne minerały, a przede wszystkim potas i fosfor, które bezpośrednio wpływają na procesy kwitnienia, wzmacniają odporność rośliny na warunki atmosferyczne, w tym na susze, a także stymulują układ korzeniowy. Przygotowanie takiej odżywki jest banalnie proste. Do garnka wrzuć 5 lisków laurowych (mogą być suszone) zalej 0.5 litra wody i zagotuj. Gdy woda zrobi się ciemna zdejmij z kuchenki i poczekaj aż wywar ostygnie. Raz na dwa tygodnie podlewaj nim skrzydłokwiat. Odżywkę tę możesz stosować przez cały okres wegetacji, a także poza nim, gdy kwiat będzie potrzebować dodatkowego wsparcia. 

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SKRZYDŁOKWIAT
KWIATY DONICZKOWE
odżywka do kwiatów